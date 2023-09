Colaričeve Zmešnjave v Dvorani v parku

25.9.2023 | 09:00

Boštjan Colarič – Coli (Foto: P. Perc)

Z družino

Klara Eva Kukovičič je vodila pogovor s Colijem.

Tinka Vukič, vodja OI JSKD Krško

Obetavni glasbeni duet

Precej kolegov je pozdravilo Colija.

Krško - Deveti, pravzaprav tudi zadnji Poletni večer v parku v letošnji sezoni, ki potekajo v organizaciji Valvasorjeve knjižnice Krško in tukajšnje Območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti, je v Dvorano v parku privabil veliko število obiskovalcev na odprtje tritedenske samostojne razstave fotografij priljubljenega poklicnega fotografa Boštjana Colariča – Colija iz Brestanice. Na tretji Colaričevi samostojni razstavi z naslovom Zmešnjava je na ogled 20 odličnih panoramskih, nočnih posnetkov in več portretov. Fotografije so ustvarjene z uporabo več fotografskih tehnik in prikazujejo tudi različne motive iz narave, posnetke krajev in objektov.

Coli se je zahvalil nekaterim portretirancem, ki so prišli na večerno otvoritev razstave, med njimi sta bila tudi olimpionik Primož Kozmus in Klara Eva Kukovičič, ki je vodila prijeten in iskriv pogovor o Colaričevem dolgoletnem ustvarjanju. Ko ga je pobarala, ali lahko pove, koliko posnetkov je že posnel, ali se to meri v tisočih ali stotisočih fotografij, je iskreno priznal, da ne ve, da se pa bolj meri njegov opus v gigabajtih nosilcev fotografij, predvsem zunanjih diskov. Niti ni mogel takoj odgovoriti na hipotetično vprašanje, kaj bi posnel, če bi mu nekdo ponudil veliko denarja, denimo, 10.000 evrov za eno fotko. Poudaril pa je, da bi sprejel tudi tak izziv.

Tinka Vukić, vodja krške območne izpostave JSKD, ki je uvodoma na kratko predstavila avtorja, je izrazila upanje, da bo naslednja Colaričeva razstava prišla na vrsto prej kot v desetletju, vsaj čez 5 let, in Coli je dal besedo, da se bo to res zgodilo. S prvo samostojno razstavo koncertnih fotografij z naslovom Devetdeseta se je leta 2003 Colarič predstavil na Gradu Rajhenburg. Drugo, z naslovom Košnja na Ravnem Logu, je pripravil ob koncu leta 2014 v senovški enoti Valvasorjeve knjižnice Krško.

SODELOVAL Z VEČ MEDIJI

Za fotografijo je Boštjana navdušil oče, ki se je s fotografiranjem ukvarjal ljubiteljsko. V osnovni šoli je začel fotografirati šolske prireditve in razvijati klasične fotografije, med srednjo šolo je nadaljeval s fotografijo. Nekje sredi devetdesetih let je Colarič postal honorarni sodelavec nekdanjega lokalnega glasila Naš glas, takrat pa je honorarno vodil tudi oddajo na Radiu Brežice. Na povabilo urednika Silvestra Mavsarja pa je začel leta 1997 soustvarjati regionalni časopis Posavski obzornik, pri katerem je bil nekaj let zaposlen kot fotograf, oblikovalec časopisa, z ustanovitvijo TV Krško pa je postal še snemalec. Po odhodu iz Posavskega obzornika, za katerega še občasno prispeva fotografije in krajše novinarske prispevke, je Colarič sodeloval tudi s TV Novo mesto in se kot avtor fotografij in grafični oblikovalec različnih publikacij uveljavil v širšem dolenjskem in posavskem prostoru. Nenehno se je dodatno strokovno usposabljal, tudi s prebiranjem strokovne literature, obiskovanjem tečajev v Ljubljani in Zagrebu, leta 2006 pa je tudi uspešno zaključil študij na Inštitutu in akademiji za multimedije v Ljubljani. Ena od njegovih življenjskih prelomnic je bilo leto 2009, ko se odločil za samostojno pot, sprva z ustvarjanjem v studiu na Senovem, leta 2011 pa je odprl fotografski in snemalni studio v hotelu City v Krškem. Leta 2021 je dejavnost preselil v lastne prostore, v studio Foto Colarič v Brestanici, kamor se je pred dvema desetletjema tudi preselil iz Krškega. V Brestanici si je z življenjsko družico, tudi medijsko sodelavko, Lidijo Petrišič Colarič, ustvaril družino. Po fotografiranju v studiu in na lokacijah naročnikov, kjer je s fotoaparatom in kamero spremljevalec številnih prireditev, mu niti na misel ne pride, da bi vso to, sicer dragoceno »kramo«, nosil še s seboj, ko se Colaričevi odpravijo na družinski oddih. Takrat povsem zadošča fotoaparat na mobilniku. Coli se poklicno ne ukvarja več s fotografiranjem porok, ker pravi, da je zanj že malo preveč naporno skrbno spremljati poroke od 7. vsaj do 2. ure zjutraj. Zato spoštljivo govori o delu poročnih fotografov.

Otvoritev razstave je s prijetnimi vložki popestril obetavni glasbeni duet, vokalistka Tia Valentinc in kitarist Žiga Zakšek (mentor Miha Koretič), člana Big banda GŠ Krško. Ob pogostitvi članic Aktiva kmečkih žena Sremič se obiskovalcem sploh ni mudilo domov, saj so številni hoteli čestitati Coliju in poklepetati z njim.

P. P.

Galerija