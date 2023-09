Komentar: Množične migracije - V pričakovanju zapaha

24.9.2023 | 17:00

Nedovoljene migracije so eden največjih izzivov celotne Evropske unije, je rekel predsednik vlade Robert Golob v odzivih na poslanska vprašanja na ponedeljkovi seji državnega zbora. Med parlamentarno razpravo ali v nekem drugem delu tega dne so v Rigoncah migracije potekale v živo. Vas Rigonce se je neodvisno od svoje volje namreč znašla v središču mednarodnih migracij. Tej vasici v brežiški občini na meji s Hrvaško se je to zgodilo prvič leta 2015, ko je vstopalo tu skozi v Slovenijo na desettisoče tujcev. Rigonce so še kar v središču migracij, saj zdaj policija prime vsak dan po več kot sto oseb, ki nedovoljeno vstopijo v našo državo. To je trenutna usoda Rigonc. Vas se je tako neodvisno od svoje volje znašla v središču evropskega izziva. Toda ali je bruseljski administraciji mar, kje so Rigonce in koliko je v vasi migrantov? Bruseljsko administracijo začenja vse bolj zanimati to, da je nezakonitih priseljencev zmeraj več in da migranti iz Rigonc z vsemi svojimi osebnimi in družbenimi znamenji kmalu pocukajo za rokav Bruselj.

Izziv, ki ga je omenil premier, izražen s številkami v poročilih slovenske policije, med drugim pomeni, da je od začetka leta do konca avgusta nezakonito prišlo v Slovenijo 36.137 oseb, pri čemer je glavnina migrantov vstopila v Rigoncah. Letos je migrantov veliko več; v primerjalnem lanskem obdobju je policija namreč obravnavala »le« 13.601 nedovoljen vstop v državo.

Ob tolikšnem številu zlasti letošnjih migrantov ne morejo živeti mirno, pravijo vaščani v Rigoncah. Na tihem upajo, da bo evropska administracija natančno prisluhnila, kako zveni ime njihove vasi: Rigonce. Rigonce – nekako kot »rigel«, se pravi Riegel, kar v slovenskem prevodu iz nemščine pomeni zapah. Rigonce kot zapah na vstopnih vratih neke Evrope torej. Vaščani ga vidijo tako, da pravijo, naj jim država za obrambo proti migrantom pusti sedanjo ograjo in postavi še dodatno. Predsednik vlade Robert Golob Rigonc ne vidi v taki vlogi evropskega »rigla«, saj je na seji parlamenta ugotavljal, »da ograja ne deluje«, češ da je v Rigoncah niso umaknili niti meter, a je migrantov vse več. Notranji minister Boštjan Poklukar je v tem pogledu na premierjevi liniji, saj je v državnem zboru sporočal, da ograjo na meji postopoma odstranjujejo in da bo v skladu s koalicijskim dogovorom odstranjena v celoti.

Če ne vas Rigonce, kaj ali kdo bo »rigel« na vstopnih vratih tistega dela Evropske unije, ki se pri mostu čez Sotlo v Rigoncah začenja, gledano iz Hrvaške, za tablami z napisi Republika Slovenija, EU in Rigonce? Evropska unija si bo prej ali slej želela nedvoumno odgovoriti na to. In na to, ali potrebuje tolikšno in tako armado mogočih bodočih delavcev, kolikor jih prihaja z množičnim priseljevanjem tujcev. Prej ali slej si bo skušala tudi odgovoriti, ali ne bi bilo zanjo boljše, da ciljno išče po svetu »kader« za dela, za katera, npr. v Nemčiji, ni domačih delavcev. Omenjeno je del odgovora na vprašanje, kako lahko Evropa zapahne svoja vstopna vrata na slovensko-hrvaški meji. Ampak ostaja še preostali del vprašanja. Kaj je tu nedorečenega, lahko sklepamo po Golobovem pojasnilu na omenjeni parlamentarni seji, namreč da se s težavami migracij ukvarja Evropska unija v izvornih državah. Ampak, priznajmo, v mnogih izvornih državah je kaos. Evropski in svetovni zahod ta kaos rešuje tako, da o njem modruje in z njim trguje ter ga tako ohranja v kondiciji učinkovite politične in družbene zmede. In dokler je tako, noben »rigel« na evropskih vratih ne deluje, tudi ne Rigonce v ograji.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista

M. Luzar