Iz Avstrije spet kritike načrtovane nove jedrske elektrarne v Krškem

23.9.2023 | 16:00

Pred Nuklearno elektrarno Krško je junija 2021 potekala akcija okoljskih organizacij iz šestih držav (tudi Avstrije, kjer so zbirali podpise za zaprtje krške nuklearke), s katero so opozorili na problematiko podaljševanja življenjske dobe 40 let stare Nek. (Foto: arhiv; Focus)

Celovec/Krško - Koroški deželni glavar Peter Kaiser je danes napovedal, da bo na slovenski politični vrh naslovil protest proti gradnji nove jedrske elektrarne v Krškem. "Neodgovorno ravnanje Slovenije" je kritiziral tudi deželni svetnik Sebastian Schuschnig. Avstrija širitvi obstoječe krške nuklearke ali gradnji nove sicer nasprotuje že nekaj časa.

Kot je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA v današnji izjavi izpostavil Kaiser, je zgodovina jasno pokazala, da jedrske elektrarne predstavljajo neobvladljivo varnostno tveganje, ki ima lahko uničujoče posledice. To po njegovih besedah še posebej velja za Krško, ki leži na potresno ogroženem območju.

"Ne glede na to, kako majhna je možnost, moramo izkoristiti vse možnosti na deželni, državni in nenazadnje evropski ravni, da zaščitimo interese našega prebivalstva, zlasti naših otrok," je dejal.

Schuschnig je gradnjo jedrske elektrarne na potresnem območju izpostavil kot "popolnoma nesprejemljivo in enostavno neodgovorno". Če bo Slovenija načrte uresničila, bo avstrijska Koroška po njegovih besedah izčrpala vsa pravna in politična sredstva na vseh ravneh, da to prepreči.

Avstrija širitvi obstoječe krške nuklearke, ki se nahaja približno sto kilometrov od avstrijsko-slovenske državne meje, ali gradnji nove sicer nasprotuje že nekaj časa. Kot opozarjajo v severni sosedi, jedrska energija ni varna in predstavlja ogromna tveganja. Slovenijo so pozvali, naj poišče alternativne vire energije.

Slovenija glede nove jedrske elektrarne v Krškem (Jek 2) sicer še ni sprejela nobene konkretne odločitve. Trenutno se govori o možnosti 2400-megavatnega reaktorja ali dveh reaktorjev. V igri so ameriška, francoska in južnokorejska tehnologija.

V vsakem primeru do postavitve objekta in njegove priključitve v najboljšem primeru, torej ob ustrezni prilagoditvi zakonodaje in maksimalni pospešitvi postopkov, ne bo prišlo prej kot v 2037. Ob tem je povsem mogoč tudi referendum.

V ponedeljek se bo na ustanovni seji sestala delovna skupina za koordinacijo pripravljalnih aktivnosti na projektu Jek 2, ki jo je vlada ustanovila septembra.

STA; M. K.