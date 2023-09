FOTO: Iz prevrnjenega avtomobila lažje poškodovan

22.9.2023 | 12:30

Nesreča pri Sajevcah (Foto: PGE Krško)

Sinoči se je zgodila prometna nesreča na cesti med naseljem Sajevce in Kostanjevica na Krki (s fotografijami smo o njej že poročali). Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov je 41-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil. Povzročitelju, ki se je v nesreči lažje poškodoval, bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog, danes poročajo s Policijske uprave Novo mesto.

Huje poškodovan motorist

Sevniški policisti so bili včeraj nekaj pred 10. uro obveščeni o prometni nesreči voznice osebnega avtomobila in motorista na območju Mrtovca. Po prvih ugotovitvah je za nesrečo odgovoren 62-letni motorist, ki je zaradi neprimerne varnostne razdalje trčil v avtomobil 56-letne voznice. Motorista, ki je po trčenju padel in se huje poškodoval, so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Vlomili na Brodu

V naselju Brod v Novem mestu je med 20. 9. in 21. 9. nekdo vlomil v garažo stanovanjske hiše in ukradel kotel za žganjekuho. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Loče, Brežice, Ribnica, Nova vas pri Mokricah, Jesenice na Dolenjskem) prijeli 167 državljanov Afganistana, 23 državljanov Pakistana, 17 Sirije, 13 Sierra Leoneja, osem državljanov Maroka, Bangladeša in Iraka, šest državljanov Indije, dva državljana Šrilanke in Nepala, državljana Rusije, Palestine in Alžirije ter na območju PP Metlika tri državljane Turčije in državljana Irana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 89. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 235 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo, v kateri se je hudo poškodoval motorist, dve prometni nesreči z lažjimi telesnimi poškodbami in devet nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 13. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nesreče pri delu, iskanja pogrešane osebe, sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.