FOTO: Dve nesreči, pet poškodovanih, dva rezali iz pločevine

22.9.2023 | 07:00

Nesreča v Sajevcah (Foto: PGE Krško)

Nesreča pri Velikih Laščah (Foto: GE Ribnica)

Sinoči ob 20.19 je v naselju Sajevce, občina Kostanjevica na Krki, osebno vozilo zapeljalo s cestišča. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, postavili vozilo na kolesa in nudili pomoč vlečni službi. Reševalci NMP so poškodovano osebo prepeljali na nadaljnje zdravljenje v UC Brežice.

Dva ukleščena v pločevini

Ob 19.46 je tudi v naselju Srobotnik pri Velikih Laščah osebno vozilo zapeljalo s ceste. Gasilci PGD Ribnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, s tehničnim posegom iz vozila rešili dve ukleščeni osebi in nudili prvo pomoč udeležencem do prihoda reševalcev NMP. Reševalci NMP so štiri poškodovane osebe prepeljali na nadaljnje zdravljenje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 13.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRIBUČE 2, na izvodu TRIBUČE LEVO;

- od 8.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TANČA GORA 2, na izvodu DESNO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SREDNJA VAS;

- od 8.00 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZJE PRI SEMIČU;

- od 10.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZJE VODOVOD PRI ČRMOŠNJICAH;

- od 10.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRIČICE;

- od 10.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEDEŽNICA-GAČE;

- od 12.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLATNIK VODOVOD PRI ČRMOŠNJICAH;

- od 12.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRSTOVEC.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 9.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HE LUKNA, TP KUZARJEV KAL, TP PREČNA 3, TP PREČNA 1, TP PREČNA 2;

- od 12.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STRAŽA, izvod 2. PODGORA na.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7.30 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LOKA 1991.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7.30 do 8.15 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BABNA GORA in TP SV. JERNEJ;

- od 8.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RDEČI KAL;

- od 8.45 do 9.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRESKA;

- od 10.30 do 11.15 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VAVPČA VAS PRI DOBRNIČU;

- od 11.45 do 12.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽELEZNO;

- od 13.00 do 13.45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LUŽA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.