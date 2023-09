Sprva predvideno moč drugega bloka krške nuklearke bi morali podvojiti

Krško - V družbi Gen energija, ki upravlja slovensko polovico Nuklearne elektrarne Krško (Nek), menijo da bi morali sprva predvideno moč drugega krškega jedrskega bloka (Jek 2) 1100 MW podvojiti. Med drugim bi si s tem pri izbiri možnih dobaviteljev izboljšali pogajalsko izhodišče, je pojasnil generalni direktor Gen energije Dejan Paravan.

Povečanje moči omogoča spremenjena zakonodaja, ki omejitve na 1100 megavatov (MW) ne določa več. Še pomembneje pa je, da je prišlo do energetske krize, z njo še večja potreba po električni energiji, okrepilo pa se je zanimanje okoliških držav za soinvestitorstvo v projektu, je ob robu današnje predstavitve projekta Jek 2 krškim občinskim svetnikom povedal Paravan.

Zaradi navedenih vzrokov so se "pragmatično odločili, da razširijo razpon možnih variant in da odprejo pot tudi močnejšim enotam, v skrajnem primeru v razponu do 2400 megavatov, ali pa, glede na to, da jim izbrano mesto v Vrbini pri Krškem to omogoča, da se odločijo celo za dva jedrska bloka", je dodal.

Da se ne bi po nepotrebnem omejevali, so se odločili, da bodo pri pobudi za Jek 2 nadaljeval s t. i. razširjeno ovojnico oz. razširjeno varianto moči. Pri odločiti za večjo moč je tudi pomembno, da enoto do 1100 MW ponuja le ameriški dobavitelj Westinghouse, medtem ko so z razširjeno varianto odprli pot še drugima dvema dobaviteljema, francoski družbi EDF in južnokorejski družbi KHNP. S tem so si pri izbiri možnih dobaviteljev tudi izboljšali pogajalsko izhodišče.

Pri projektu Jek 2, ki so ga napovedali že pred časom, je sicer po njegovih besedah pomembno tudi to, da je vlada "prepoznala, da je to zelo pomemben projekt", da je zanj imenovala državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade in da se je oblikovala ustrezna delovna skupina, ki združuje posameznike z različnih ministrstev in druge predstavnike.

Najbolj kritično pri projektu je po Paravanovi oceni sicer umeščanje v prostor. V Gen energiji se pospešeno pripravljajo na oddajo vloge za njegov začetek, je dejal. Glede časovnega poteka projekta je napovedal, da naj bi vse ustrezne podlage za t. i. končno investitorjevo odločitev pripravili do leta 2028.

