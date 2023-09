Poškodovana voznica električnega skiroja

20.9.2023 | 11:50

Simbolna slika (Foto: Dreamstime)

Včeraj nekaj po 15. uri so bili novomeški policisti obveščeni o prometni nesreči z udeležbo voznice električnega skiroja in voznice osebnega avtomobila na Novem trgu (o nesreči smo že poročali). Na Policijski upravi Novo mesto pojasnjujejo, da je po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih 45-letna voznica osebnega avtomobila trčila v 47-letno voznico električnega skiroja, ki je padla in se lažje poškodovala. Okoliščine in odgovornost za prometno nesrečo policisti še preverjajo, dodajajo na PU.

Kradli denar in električne vodnike

V naselju Šedem na območju PP Krško je v noči na torek nekdo vlomil v stanovanjsko hišo, pregledal prostore in ukradel denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 400 evrov škode.

V Šmalčji vasi na območju PP Šentjernej je med 16. 9. in 19. 9. neznanec vlomil v ograjen skladiščni prostor podjetja in ukradel električne vodnike. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.500 evrov škode.

Migrante prevažal Nemec

V minuli noči so policisti na območju Čateža ob Savi kontrolirali voznika kombiniranega vozila znamke Mercedes nemških registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 45-letni državljan Nemčije v vozilu prevaža 14 državljanov Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. Državljanu Nemčije so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli kombi. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Loče, Ribnica, Gabrje pri Dobovi) izsledili in prijeli 63 državljanov Afganistana, 27 državljanov Pakistana, 18 Maroka, deset državljanov Konga, osem Rusije, pet državljanov Sirije in Indije, štiri državljane Bangladeša in Gane, tri državljane Kameruna in Šrilanke, dva državljana Irana in državljana Gambije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 80. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 229 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in pet nesreč z gmotno škodo. V Črnomlju so zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 14. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.