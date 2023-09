Na Novem trgu jo je skupila voznica skiroja

20.9.2023 | 07:00

Novomeški Novi trg (Slika iz arhiva)

Včeraj ob 15.17 sta na Novem trgu v Novem mestu trčila osebno vozilo in skiro. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj trčenja in pomagali ponesrečeni voznici skiroja. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano voznico odpeljali v novomeško bolnišnico.

Rešili mado muco

Na Novem trgu so bili poklicni gasilci že malo pred 15. uro, ko so iz motornega dela osebnega avtomobila rešili mlado muco.

Gasilci odpirali avto

Ob 15.44 so posredovali gasilci PGE Krško na Cesti Krških žrtev, kjer so s tehničnim posegom odprli vrata osebnega vozila.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VAVTA VAS, izvod 6. PROTI ŠOLI;

- od 8:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RIGEL 2 2002, izvod 4. PROTI TP 1;

- od 11:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODHOSTA, izvod 1. MENIŠKA;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LUBANC, izvod 1. V HRIB.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA BRUSNICE 1977;

- od 7:30 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LOKA;

- od 11:00 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRJE 1953.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije na območju TP Srednik, nizkonapetostno omrežje – Srednik.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.