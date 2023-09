Parkirišče je lahko tudi gledališče

20.9.2023 | 10:00

Foto: Občina Trebnje

Trebnje - Tudi Občina Trebnje se je – kot vrsto let doslej – pridružila mednarodni akciji Evropski teden mobilnosti. Minuli petek so parkirišče pred občinsko stavbo spremenili v park, začeli pa so tudi z mobilnostno akcijo zaposlenih.

V parku pred občinsko stavbo tako otroci ta teden uživajo ob ogledu gledališke predstave Potujoči cirkus nerodne Avguštine v izvedbi Gledališča Bičikleta. V petek bodo, kot sporočajo z občine, v ospredju kolesa in e-mobilnost.

»Da trajnostna mobilnost ne bi bila le črka na papirju, smo se zaposleni na občinski upravi in upravni enoti odločili, da za pot v službo izberemo katerega od trajnostnih načinov prihoda v službo, denimo hojo, kolo, vlak ali sopotništvo. V akcijo se je vključilo precej zaposlenih in s tem smo najprej mi sami zgled, spodbuda in motivacija,« o posebni akciji za zaposlene pravi županja Občine Trebnje Mateja Povhe.

Poseben in čisto drugačen pa bo petek, ko bodo v ospredju kolesarji in e-mobilnost. Na zaprtem parkirišču za občinsko stavbo bodo najmlajši obiskovalci na točki Europe Direct razmišljali o trajnosti in varni mobilnosti, prav vsi pa se bodo lahko med drugim seznanili z osnovnim servisom kolesa, nanj pripeljali svoje kolo, preizkusili navadna ali električna kolesa, spoznali prednosti e-mobilnosti in se dogovorili za testno vožnjo z električnimi vozili.

