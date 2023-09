V Kostelu in Osilnici do državnega denarja za sanacijo po poplavah

Kostel/Osilnica - V občinah Kostel in Osilnica, ki so jih septembra lani dvakrat prizadele poplave, so dočakali državni denar za temeljitejšo sanacijo škode. Z njim bodo v Kostelu popravili najbolj prizadeto občinsko cesto Colnarji-Kostel-Žaga, v Osilnici pa več poškodovanih občinskih cest. Na sanacijo države čaka državna cesta skozi Strmo reber.

V začetku septembra je občina Kostel z ministrstvom za naravne vire in prostor podpisala pogodbo, po kateri bo ministrstvo zagotovilo potrebna sredstva za sanacijo ceste Colnarji-Kostel-Žaga, ki je bila v poplavah najbolj prizadeta, in denar za izvedbo potrebnih geotehničnih ukrepov.

Skupaj gre za nekaj več kot 1,7 milijona evrov, ki jih bo država občini izplačala, ko bodo izvedena dela, predvidoma dobro polovico sredstev v letošnjem, preostalo pa prihodnjem letu. "Zelo smo veseli in zadovoljni, da se stvari le premikajo in odvijajo," je povedala županja Nataša Turk.

Za izvedbo del na cesti Colnarji-Kostel-Žaga je občina tudi že podpisala pogodbo z izvajalcema, podjetjema Trgograd in CGP. "Če bo vreme služilo, bodo z gradbenimi deli začeli oktobra," je povedala županja.

Veseli jo, da je bila v septembru podpisana tudi pogodba za sanacijo vodotokov (gre predvsem za sanacijo hudourniškega vodotoka skozi naselja Gorenji, Srednji in Dolenji Potok), ki jo bo izvedla država. Pogodbo, vredno 1,2 milijona evrov, sta podpisala direkcija za vode in podjetje Hidrotehnik.

Premaknilo se je tudi v Osilnici. Po besedah tamkajšnje županje Alenke Kovač so nedavno z državo podpisali pogodbo za sanacijo škode, ki je nastala na občinski infrastrukturi. Denar bodo dobili, ko bodo izvedena dela, ki bodo predvidoma zaključena čez teden dni. Skupno gre za okoli 90.000 evrov, pri čemer pa so po besedah županje zaprosili še za odobritev dodatnih sredstev. Med deli na eni od občinskih cest je namreč prišlo do dodatnega podora, kar bo stroške sanacije povišalo za okoli 25.000 evrov.

Škoda na občinskih cestah sicer predstavlja le manjši del popoplavne škode v Osilnici. V večji meri so bile poškodovane državne ceste. Te je po besedah županje država zaenkrat sanirala za silo, tako da jo temeljitejša sanacija še čaka. Na popravilo čaka predvsem del državne ceste čez Strmo reber, pri Podvrhu, kjer je prišlo do večjega podora in kjer bo treba po oceni županje nujno zgraditi podporni zid: "Kolikor vem, je zadeva trenutno v fazi priprave projekta."

Pri sanaciji vodotokov, za sanacijo katerih je prav tako zadolžena država, je bilo po besedah županje v Osilnici do zdaj narejenega že veliko, kar nekaj dela pa odgovorne še čaka.

