V zaselku Sela pri Straži prenovili vodovod in cestišče

19.9.2023 | 14:40

Foto: Občina Straža

Straža - V zaselku Sela pri Straži na Dolenjskem so danes uradno odprli prenovljena vaški vodovod in vaško cestišče. Občina Straža je za naložbi skupaj z davkom odštela skupaj nekaj več kot 200.000 evrov lastnega proračunskega denarja. Podjetje Elektro Ljubljana je hkrati prenovilo in vkopalo 20 kilovatni elektrovod do bližnjega industrijskega območja.

Hkratna izvedba naložb oz. terenskih del je omogočila njuno nekolikšno pocenitev, je straški župan Dušan Krštinc povedal ob odprtju.

Občinski naložbi sta sicer obsegali prenovo približno 640-metrskega sekundarnega vodovoda in prenovo vseh hišnih priključkov. V petih mesecih so prenovili tudi meteorno kanalizacijo, tam kjer je še ni bilo, pa zgradili. Nanjo so priključili vse zgradbe in odtok hišnih dvorišč.

V celoti so prenovili javno razsvetljavo, nekaj več kot 600 metrov vaškega cestišča Sela-Hruševec pa so na novo preplastili z asfaltom.

Zaselek Sela s približno 20 gospodinjstvi je s skoraj 2500 kvadratnimi metri nove asfaltne prevleke zaživel v novi podobi, je še dodal Krštinc.

M. K.

