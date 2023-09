Župani za volani

18.9.2023 | 17:35

Foto (tudi spodaj v fotogaleriji): Občina Brežice

Brežice - V okviru Evropskega tedna mobilnosti 2023 je danes potekala vseslovenska akcija "Župani za volani". V njej sta kot prostovoljca sodelovala tudi brežiška podžupana Aleksander Gajski in Bogdan Palovšnik. V občini Brežice sicer že šesto leto zapored v okviru zavoda Sopotniki sledijo načelom trajnostne mobilnosti in optimizacije ter organizacije brezplačnih prevozov za starejše občanke in občane, so zapisali v občinskem sporočilu za javnost.

V mesecu septembru, v okviru Evropskega tedna mobilnosti, pod okriljem Zavoda Sopotniki tradicionalno poteka akcija #ŽupaniZaVolani. Za krmilo vozila brežiške enote prostovoljcev Zavoda Sopotniki sta sedla brežiška podžupana Bogdan Palovšnik in Aleksander Gajski ter vodja kabineta župana občine Brežice Lavra Kreačič.

Starejše občane in občanke, ki nimajo možnosti prevoza, so zapeljali na terapije, k zdravniku in po opravkih. Uporabniki so povedali, da je storitev brezplačnih prevozov za starejše kakovostna in zelo dobrodošla, kar dokazuje tudi vse večje število tistih, ki potrebujejo tovrstno pomoč, so prepričani na brežiški občini.

Koordinator enote Brežice Zavoda za medgeneracijsko povezovanje Sopotnik Andrej Valenčak je poudaril, da bo brežiška enota kmalu dosegla 500. uporabnika. '' Prizadevamo si, da bi s storitvijo brezplačnih prevozov za starejše izboljšali njihovo kakovost življenja. Želimo si, da bi v prihodnje opravili tudi prevoze na prireditve ali na klepet k prijatelju in ne samo k zdravniku, v trgovino ali na banko,'' je še povedal Valenčak.

K uspešnosti storitve velik del prispeva deset aktivnih prostovoljcev, ki povprečno vozijo enkrat na teden. ''Vse, ki bi želeli sodelovati z nami kot prostovoljci, vabimo, da se nam pridružite in enkrat ali dvakrat na mesec odpeljete vožnjo,'' je še poudaril koordinator brežiške enote Sopotnikov.

Sopotniki povezujejo in krepijo medsebojno sodelovanje med ljudmi, ki živijo izven mestnih središč in večjih krajev. Termin prevoza lahko uskladijo s prostovoljci na telefonski številki 041 744 947.

M. K.

