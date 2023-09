Brezplačno do oblačil, pa še ekološko

10.9.2023 | 13:30

Izmenjava oblačil vsakič privabi več obiskovalcev. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Rabljena oblačila, odvržena ali pa ločeno odložena, predstavljajo precejšen delež obremenitve okolja z odpadki. Med ukrepe zmanjšanja te obremenitve sodi tudi zamenjava rabljenih oblačil, ki jo dvakrat na leto na novomeškem Glavnem trgu pripravlja Informacijska točka Europe Direct, ki deluje v okviru Razvojnega centra Novo mesto.

Tokrat so se včeraj organizatorji zdaj že tradicionalne prireditve, ki jo v Novem mestu pripravljajo že pet let, združili z butikom Stara šola, ki je ob izmenjavi pripravil tudi šiviljsko delavnico in priskočil na pomoč z obešalniki in stojali za obleke.

Iris Pšunder

Izmenjava oblačil in modnih dodatkov poteka tako, da lahko vsak prinese do pet oblačil, ki jih ne nosi več, a so še v dobrem stanju, ter jih zamenja za kose, ki bi jih rad nosil. Izmenjava je brezplačna, pravilo je le, da so prinešena oblačila čista in niso strgana ali preveč ponošena. Poleg tega ne pridejo v poštev majice s sponzorskimi napisi.

Zamenjava ne podaljša le življenjske dobe oblačil, temveč tudi zmanjšuje negativni vpliv tekstilne industrije na okolje. Tekstilna industrija velja za enega izmed večjih onesnaževalcev okolja. Tekstil je ena hitreje rastočih skupin odpadkov, za izdelavo ene same majice s kratkimi rokavi pa izdelovalci porabijo povprečno 2700 litrov vode.

»Ena izmed prednostnih nalog Evropske komisije je tudi tako imenovani grean deal, zeleni dogovor. Tudi prizadevanje za zmanjšanje količine tekstilnih odpadkov in podaljšanjem življenjske dobe oblačil ter s tem za zmanjšanje količine proizvedenih oblačil je del tega dogovora. V okviru zamenjave oblačil ne ostajamo le pri oblačilih, ampak vanj vključujemo tudi modne dodatke, zgodilo pa se tudi že, da so na izmenjavo prinesli čisto nove čevlje. Odziv Novomeščanov je vsakič boljši, kar nekaj obiskovalcev je stalnih, prihajajo pa ne le mladi, ampak tudi starejši, ki v preteklosti niso bili naklonjeni temu, da bi nosili oblačila, ki jih je prej nosil že nekdo drug, celo odpor so imeli do tega,« o izmenjavi oblačil pove Iris Pšunder, vodja novomeške informacijska točka Europe Direct.

Izmenjava je brezplačna. Prinesene kose, za katere ni zanimanja ali pa niso primerni za zamenjavo pustijo Stari šoli za recikliranje, lepše in novejše kose, ki bi lahko bili zanimivi za udeležence, a tokrat niso šli v promet, pa prihranijo za naslednjo zamenjavo ali pa jih dajo v dobrodelne namene, na primer podarijo brezdomcem.

I. V.

