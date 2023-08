Obnovo šolskih športnih površin sofinancira država

30.8.2023 | 11:30

Športno igrišče Sevnica (Foto: Bojan Kostevc)

Čas gradnje

Sevnica

- Občina Sevnica je uspešno kandidirala na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter pridobila sredstva za sofinanciranje obnove športnih površin pri OŠ Sava Kladnika Sevnica.



Za projekt obnove športnih površin v pogodbeni vrednosti 532.961 evrov bo ministrstvo namenilo 100.000 evrov.

Občina Sevnica je na razpis za sofinanciranje prijavila projekt obnove športnih površin, ki je ustrezal razpisnim kriterijem; ti so namreč določali, da mora biti investicija zaključena v letu 2023, so sporočili Sevničani.

Obnova pri OŠ Sava Kladnika Sevnica je potekala od lanske jeseni do sredine letošnjega poletja. V sklopu ureditev so bile tribune prestavljene na severno stran igrišča. Asfaltirane površine so bile odstranjene, urejena je bila preplastitev s tartanskimi oblogami. Okrog igrišč, ki so namenjena skupinskim športom z žogo, je speljana krožna 160 metrska atletska steza, ki je prav tako v tartanski izvedbi. Ob stezi je urejena še površina za skok v daljino in met krogle.

Športne površine še niso v uporabi, saj čakajo na uporabno dovoljenje.



V prvi vrsti so namenjene športni vzgoji otrok v okviru šolskih in obšolskih dejavnosti, v popoldanskem času pa so na voljo za uporabo vsem, ki radi aktivno preživljajo svoj prosti čas. Ob tem Občina Sevnica poudarja pomembnost spoštovanja in primerne uporabe javnih prostorov, ki so namenjeni za rekreacijo: ''Naj bo skrb za dobro stanje novih športnih površin skrb vsakega njihovega uporabnika,'' so zapisali.

M. K.