Turnir »Krka 2023« osvojila hrvaška ekipa Nexe

20.8.2023 | 10:40

Predsednik MRK Krka Marjan Kukman je izročil pokal zmagovalcem. (Fotografije: Gašper Simonič)

Novo mesto - Včeraj se je s podelitvijo pokalov najboljšim trem ekipam v Novem mestu sklenil dvodnevni rokometni pripravljalni turnir Krka2023, ki ga že tradicionalno v času med obema sezonama pripravlja domači Moški rokometni klub Krka.

Tokrat je dolenjski prvoligaš v domači športni dvorani Marof gostil zanimive in atraktivne ekipe. Poleg RK Trimo Trebnje ter madžarskega prvoligaška Csurgoi KK se je vabilu odzval tudi aktualni hrvaški državni podprvak RK Nexe iz Našic, ki je bil z dvema zmagama najuspešnejši predstavnik na turnirju, medtem ko je ekipa Trima zasedla drugo mesto, Madžari so bili tretji, domači rokometaši Krke pa so turnir končali na četrtem mestu.

Ljubitelji rokometa so bili, kot poročajo organizatorji, v petek in soboto priča izjemnemu rokometnemu dogodku in predstavam ekip, ki so turnir izkoristile za nekakšno generalko pred skorajšnjim začetkom nove rokometne sezone.

Rezultati tekem:

Petek, 18. avgust:

MRK Krka : RK Trimo Trebnje 26:27

RK Csurgoi : RK Nexe 29:32

Sobota, 19. avgust:

Tekma za 3. mesto: MRK Krka - Csurgoi Kezilabda Klub 29:30

Tekma za 1. mesto : RK Trimo : RK Nexe 30:40

Končni vrstni red:

1. RK Nexe Našice

2. RK Trimo Trebnje

3. Csurgoi KK

4. MRK Krka

Izjave po turnirju:

Trener MRK Krka Mirko Skoko: »Kot vsako leto, smo se tudi letos potrudili, da v Novo mesto pripeljemo kvalitetne nasprotnike, kar je dobro tako za našo ekipo kot za gledalce, da se na nek način ogrejejo pred začetkom sezone. Ekipa Nexe je res izjemna ekipa, mislim, da ima letos najmočnejšo zasedbo do sedaj. Tu je bil tudi Trimo, ki bo zagotovo kandidat za vrh slovenske lige ter madžarska ekipa, ki je v njihovem prvenstvu med top tremi moštvi. Lahko rečem, da je ta turnir na tem območju eden najmočnejših. Kar pa se naše igre tiče, moramo do začetka lige še veliko postoriti, predvsem v taktičnem smislu. So me pa pozitivno presenetili mlajši igralci, ki smo jih letos priključili z mladinske ekipe, saj so dokazali, da bodo velika dodana vrednost v ekipi.«

Veljko Stanojević, igralec MRK Krka: »Turnir je bil zelo kakovosten, hkrati pa se je pokazalo, kje trenutno smo in kaj je še potrebno popravit do začetka sezone. Imeli smo nekaj dobrih potez, res pa je, da smo naredili tudi nekaj napak. Kot sem že povedal, imamo še nekaj časa do začetka lige in točno vemo, na čem moramo našo igro še graditi. Sem pa prijetno presenečen nad mladimi soigralci, saj imajo veliko željo po dokazovanju. Želim si, da s tako vnemo dobro trenirajo in se še naprej borijo za minutažo.«

Uroš Zorman, trener RK Trimo Trebnje: »Če podam oceno naše igre, sem načeloma zadovoljen. Je še nekaj pomanjkljivosti, ampak kar sem želel videti, sem videl. Treba je še veliko delati. Na teh dveh tekmah so nastopili tudi nekateri mladi rokometaši iz mladinskih vrst. Pozna se jim, da jim manjka neke želje in konstantnosti, saj so se ekipi pridružili šele pred kratkim. To je za njih šola in upam, da bo nadaljevanje za njih le pozitivno.«

Branko Tamše, trener RK Nexe: »Najprej bi se zahvalil klubu MRK Krka in njihovemu predsedniku Marjanu Kukmanu, ki nam je omočil zelo lep in močan turnir z mednarodno udeležbo, ne smem pa pozabiti tudi gostoljubje v Krkinem hotelu na Otočcu. Res je bilo v dvorani zelo vroče, se je pa kljub temu zbralo veliko obiskovalcev, ki so lahko uživali v lepem rokometu in mislim, da smo zasluženo osvojili ta turnir. Kar se naše igre v teh dveh dneh tiče, mi je ta turnir prišel zelo prav, saj sem videl, kje imamo še določene napake in kaj delamo dobro. Sicer rezultat tukaj ni pomemben, je pa definitivno lepo zmagovati. Če potegnem črto lahko rečem, da sem na splošno s prikazanim zadovoljen. Hvala še enkrat za povabilo.«

Izbrance domačega trenerja Mirka Skoka v avgustu čaka še nekaj pripravljalnih tekem, med drugim se bodo prihodnji konec tedna na Koroškem udeležili turnirja, ki ga pripravlja prvoligaška ekipa RK Slovenj Gradec. Poleg Novomeščanov in gostiteljev se bo športnega dogadka udeležila tudi hrvaška ekipa RK Dubrava Zagreb.

Sicer pa do začetka prvenstva v novi rokometni sezoni 2023/24 ostaja še slabe tri tedne. Novomeški rokometaši bodo uvodno tekmo v ligi NLB odigrali z ekipo RD Urbanscape Loka, tekma bo v domači dvorani Marof v soboto, 9. septembra.

M. K.

