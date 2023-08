Novomeški bazen - Septembra odprt za vse plavalce

15.8.2023 | 19:30

Novomeški bazen je že pripravljen, da sprejme prve plavalce. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Desetletja tako težko pričakovani novomeški mestni plavalni bazen je zgrajen in že obratuje. Ta mesec še poskusno, 1. septembra pa bo odprt tudi za javnost. Uradno odprtje bo sicer en teden pozneje, a tekmovalni športniki in tudi rekreativci ga bodo lahko uporabljali že od začetka meseca, v katerem bo mogoče mesečno vstopnico in vstopnico za enkraten vstop kupiti z 20-odstotnim popustom.

Novomeški bazen v Češči vasi že poskusno obratuje, 1. septembra pa bo odprt tudi za javnost – Namenjen tekmovalnemu in rekreativnemu plavanju pa tudi potapljanju na vdih – Za gradnjo zunanjega olimpijskega bazena čakajo na razpis

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

I. Vidmar