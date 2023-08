2. SNL: Krka zmagala v Kranju

13.8.2023 | 09:30

Foto: FB NK Krka

Nogometaši v 2. ligi so se po odpovedih zaradi poplav vrnili s tekmami 4. kroga. Na včerajšnjih treh obračunih je Krka z 1:0 zmagala v Kranju, Tabor je visoko z 0:6 izgubil proti Brinju Grosupljemu, pri čemer sta po dvakrat zadela Marko Brkić in Aleks Stojaković, Beltinci pa so doma po dveh golih Roberta Čakša s 3:1 odpravili Tolmin.

V nedeljo bodo na sporedu tekme Ilirija 1911 - Jadran Dekani, Gorica - Nafta 1903, Fužinar Ravne - Rudar Velenje in Primorje eMundia - Vitanest Bilje, v ponedeljek pa še Kety Emmi&Impol Bistrica - Dravinja.

Tekme 2. in 3. kroga so bile preložene zaradi poplav. Obračuni 2. kroga bodo po novem na vrsti 30. avgusta, 3. pa 25. oktobra.

- sobota, 12. avgust:

TRIGLAV KRANJ - KRKA 0:1 (0:0)

* Kranj, gledalcev 250, sodniki: Novarlić, Holcman, Jonke.

* Strelec: 0:1 Krznarić (50./11 m).

* Triglav: Paus-Kunšt, Šalja, Lečnik Spaić (od 54. Bernik), Gibson, Kregar, Dakič (od 73. Petrović), Mlakar, Kondić (od 87. Čadež), Podbregar, Gašperin (od 73. Jemec), Pokorn.

* Krka: Čadež, Mešanović, Lipec, Bedek, Žur (od 81. Perić-Komšić), Jakopović, Maksimović (od 81. Gabrovec), Hodžić, Krznarić, Marković (od 74. Medle), Blaževski.

* Rumeni kartoni: Šalja, Jemec; Jakopovič, Blaževski.

* Rdeči karton: /.

TABOR SEŽANA - BRINJE GROSUPLJE 0:6 (0:6)

* Sežana, gledalcev 150, sodniki: Jerič, Kalan, Jamnik.

* Strelci: 0:1 Brkić (11.), 0:2 Stojaković (13.), 0:3 Piskule (16.), 0:4 Brkić (22./11 m), 0:5 Stojaković (35.), 0:6 Kepic (46.).

* Tabor: Fermišek, Rupnik (od 46. Bjelopetrovič), Furlan, Jakupović, Maloku (od 76. Božič), Jalinous, Šehić (od 68. Pavlović), Stožinič, Kompare (od 46. Vuleta), Bajnoci, Seliškar (od 36. Škerjanc).

* Brinje Grosuplje: Pavli, Brkić, Piskule (od 64. Zrnec), Kene, Klančnik (od 46. Ristić), Žavbi, Stojaković (od 46. Šparovec), Kepic (od 68. Islamagić), Makovec, Tomažon Beguš (od 58. Vrhovnik), Pušnik.

* Rumeni kartoni: Škerjanc, Bajnoci, Furlan, Stožinič.

* Rdeči karton: /.

BELTINCI KLIMA TRATNJEK - TKK TOLMIN 3:1 (2:0)

* Beltinci, gledalcev 550, sodniki: Bezjak, Flajšman, Rumež.

* Strelci: 1:0 Zorman (2.), 2:0 Čakš (44.), 3:0 Čakš (49.), 3:1 Kerrebijn (60.).

* Beltinci: Zver, Vodeb, Zorman (od 80. Dvoršak), Kosić (od 63. Bujan), Pihler (od 80. Emruli), Sočič, Kralj (od 91. Slokan), Težački, Kaučič, Rantaša, Čakš (od 63. Štrakl).

* Tolmin: Drašček , Maes (od 79. D. Perše), Šturm, Kujović (od 69. Frelih), Močnik, Prodanović, Vidmar (od 46. Kerrebijn), Skrbin, Kumer, Rutar (od 79. Sadiković), Kutin (od 46. M. Perše).

* Rumeni kartoni: Vodeb, Pihler, Zorman; Kerrebijn.

* Rdeči karton: /.

- nedelja, 13. avgust:

17.30 ILIRIJA 1911 - JADRAN DEKANI

17.30 GORICA - NAFTA 1903

17.30 FUŽINAR RAVNE - RUDAR VELENJE

17.30 PRIMORJE EMUNDIA - VITANEST BILJE

- ponedeljek, 14. avgust:

17.30 KETY EMMI&IMPOL BISTRICA - DRAVINJA

* Lestvica:

1. Brinje Grosuplje 2 2 0 0 7:0 6

2. Beltinci Klima Tratnjek 2 1 1 0 4:2 4

3. Nafta 1903 1 1 0 0 4:2 3

4. Vitanest Bilje 1 1 0 0 3:2 3

5. Dravinja 1 1 0 0 1:0 3

6. Krka 2 1 0 1 3:4 3

7. TKK Tolmin 2 1 0 1 2:3 3

8. Primorje eMundia 1 0 1 0 1:1 1

9. Triglav Kranj 2 0 1 1 2:3 1

10. Kety Emmi&Impol Bistrica 1 0 1 0 0:0 1

11. Rudar Velenje 1 0 1 0 0:0 1

12. Tabor Sežana 2 0 1 1 2:8 1

13. Ilirija 1911 1 0 0 1 2:3 0

14. Gorica 1 0 0 1 0:1 0

15. Jadran Dekani 1 0 0 1 0:1 0

16. Fužinar Ravne 1 0 0 1 0:1 0

STA; M. K.