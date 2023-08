FOTO: Ob Krki - ''To noč nisva mirno spala''

5.8.2023 | 11:40

Maruša Škoda upa, da Krka ne bo zalila prostorov njihovega gostišča Koren.

Grumovim je narasla Krka poplavila vrt in dvorišče, upajo, da voda ne bo prišla v hišo.

Žužemberk - Naraščanje reke Krke pozorno spremljajo tudi v Žužemberku. Odbojkarska in nogometno igrišče na Loki pod žužemberškim gradom so poplavljena, narasla Krka pa ogroža tudi nekatere stanovanjske hiše.

''To noč sva nisva mirno spala. Krka že od včeraj zvečer narašča, od zjutraj pa še hitreje. Zalilo nam je vrt, dvorišče, skrbi pa naju predvsem, da ne bi voda prišla v hišo kot leta 2010. Takrat smo imeli 20 cm vode v hiši,'' sta povedala Jože in Martina Grum, ki živita ob reki Krki.

Obiskali smo tudi gostišče Koren. Krka jim je že poplavila spodnji del terase, le nekaj centimetrov pa še manjka, da bi prišla tudi v notranjost gostišča.

''Mi smo poplav že navajeni, letos nam je ob večjih nalivih že večkrat zalilo spodnjo teraso. Upamo, da se bo naraščanje Krke umirilo,'' pravi Maruša Škoda.

Ob tem dodaja, da so že včeraj s terase vse umaknili in pospravili ter se pripravili na današnji dan. »Zdaj čakamo, kaj bo. Še eno stopnico manjka, pa bo Krka prestopila prag in zalila jedilnico.«

V Žužemberku so na terenu tudi gasilci, ki preverjajo, ali občani potrebujejo kakšno pomoč.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija