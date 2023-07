FOTO: Pomagali pogorelcem

28.7.2023 | 19:30

Hiša po požaru

Delno sanirana

Metlika - V noči na letošnji 26. april, ob 3. uri zjutraj, je zagorelo pri družini Cvitkovič v Metliki. Zato so na Rdečem križu Metlika prve dni maja začeli dobrodelno akcijo za zbiranje finančnih sredstev za pomoč družini, ki naj bi potekala mesec dni, zbrani denar pa bi porabili za obnovo hiše po požaru.

A le po dveh dneh so akcijo zaradi pritiska okolice in na prošnjo družine prekinili. Kljub negativnemu mnenju posameznikov pa so na RK, kot v vsakem podobnem primeru, na vsak način želeli družini pomagati in niso odnehali, iskali so druge poti, kako pogorelcem olajšati sanacijo. S prošnjo za pomoč so se obrnili tudi na podjetja. Z njihovo ter pomočjo posameznikov (seznam spodaj v priponki) so zbrali 5.000 evrov in jih tudi že predali družini Cvitkovič.

M. K.

Foto: OZ RK Metlika

