Suhokranjski dnevi: Na Cviblju poklon NOB, na gradu srednjeveški dan

17.7.2023 | 10:10

Na Cviblju (Fotografije, tudi spodaj v fotogaleriji: Darko Pucelj)

Srednjeveški dan na gradu (Fotografije, tudi spodaj v fotogaleriji: N. Žnidaršič)

Žužemberk/Cvibelj - V tradicionalne Suhokranjske dneve, prireditve ob žužemberškem občinskem prazniku, se vsako leto vključi tudi Združenje šoferjev in avtomehanikov Slovenije. Združenje, ki ima danes okoli 4.500 članov, je lani pri spomeniku na Cviblju praznovalo stoletnico delovanja. V Sloveniji je registriranih približno 35.000 poklicnih voznikov in okoli 7.500 avtomehanikov, katerim je posvečen 13. julij kot dan šoferjev in avtomehanikov. Na ta dan leta 1943 so motorizirane enote štaba 4. slovenske narodnoosvobodilne udarne brigade Ljuba Šercerja v sodelovanju z borci 1., 2., 3. in 4. brigade vdrle v središče Žužemberka. V boju, ki je trajal od zgodnjih jutranjih ur do poznega večera, je bil Žužemberk osvobojen. 13. julij je bil včasih praznik občine Žužemberk in kasneje krajevne skupnosti Žužemberk.

Letos je zbrane na deževni četrtek na Cviblju prisotne pozdravil župan Jože Papež, delegacija šoferjev in avtomehanikov pa je v spomin na dogodke iz 2. svetovne vojne, padle in umrle na območju Suhe krajine k spomeniku NOB položila venec.

Srednjeveški dan in utrip Suhe krajine

Včeraj pa je na žužemberškem gradu (po sobotni slavnostni seji občinskega sveta) potekal še vsakoletni srednjeveški dan, ali, kot ga napovedujejo organizatorji, ''dan, ko se zgodovina in sedanjost združita v eno.'' Pred gradom, na trgu, pa so obiskovalce s svojo ponudbo pričakali vsi tisti, ki skrbijo za utrip Suhe krajine, lokalni ponudniki, rokodelci, obrtniki.

Na gradu so spet zaživeli srednjeveški plesi, prikazali so mečevanje, nastopili so glumači, odmevala je srednjeveška glasba, dan so zaključili z ognjenim šovom.

M. K.

