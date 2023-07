FOTO: Častna občanka je Magda Kastelic Hočevar

16.7.2023 | 11:30

Častna občanka občine Žužemberk je postala Magda Kastelic Hočevar. (Foto: M. Ž.)

Žužemberk - Praznovanje občinskega praznika v Žužemberku je z včerajšnjo slavnostno sejo občinskega sveta doživelo svoj vrhunec, danes vabijo na tradicionalni srednjeveški dan, jutri pa še na spominsko uro, posvečeni posvečeni Rozaliji Sršen – Zalli Zarana. Občina je dobila novega častnega občana oz. častno občanko, to je postala vsestranska Magda Kastelic Hočevar.

Magde Parkinsonova bolezen, ki jo je zaznamovala že pri petinštiridesetih letih in ima zato vgrajeno globoko možgansko stimulacijo, ni ustavila. Je glavna urednica glasila Trepetlika, je pesnica, ki je izdala že pet zbirk, pa tudi zbirko 200 avtorskih voščil za vse priložnosti, opremljenih s fotografijami nakita, ki ga sama oblikuje. Te dni je izšla pripovedka o žužemberškem gradu Uročena grajska gospodična, ki jo je tudi sama ilustrirala. Z učenci je izdelala več kot 20 raziskovalnih nalog, od katerih je bila najbolj odmevna o igralki Zalli Zarana. Vse, kar zna, rada deli med ljudi, so izpostavili na prireditvi. Na razpisu revije Naša žena-Ženska za leto 2020 je bila izbrana za dobrotnico leta, na razpisu revije Zarja-Jana pa je bila med dvanajstimi finalistkami za Slovenko leta.

Prejmeniki bronastega, srebrnega in zlatega grba Občine Žužemberk

»Vesela sem, da ste opazili moje delo in me zanj tudi nagradili. Pravzaprav nisem v življenju naredila nič tako posebnega, naredila sem veliko drobnih stvari, s katerimi sem poskušala razveseliti in pomagati ljudem,« je po razglasitvi skromno dejala Magda Kastelic Hočevar in dodala, da so prejeta priznanja sicer nagrada za minulo delo, »a so hkrati tudi zaveza, da bo vsak od nas na svojem področju nadaljeval svoje poslanstvo in s svojim delom prispeval k bogatenju življenja v naši občini. Največja nagrada za trud ni tisto, kar zanj dobimo, ampak je bolj pomembno, kako nas ta nagrada spremeni, koliko smo zaradi nje boljši.«

Zlasti grb Občine Žužemberk je prejel Matej Kocjančič, ki je tudi duhovito vodil sinočnji slavnostni dogodek. Je avtor več kot 400 besedil za narodno zabavne ansamble, bila so zmagovalna na vseh slovenskih festivalih, njegovi zadnji nagradi sta stari le nekaj dni, saj je na festivalih Števerjan in Oplotnica dobil nagrado za najboljše besedilo. Dve leti je bil tudi predsednik Društva pesnikov slovenske glasbe. Vrsto je delal Splošni bolnišnici Novo mesto, kje je prejel tudi plaketo bolnišnice, od leta 2021 pa Matej na novi poti. Lani je izšla njegova avtorska zgoščenka Suhe zgodbe, pred dobrim mesecem pa je izšel njegov prvi roman - kriminalna zgodba Posledji valček, ki se dogaja v Žužemberku

Prejemniki pisnih priznanj občine

Kulturno društvo Dvor je prejemnik srebrnega grba. V zadnjih letih je najbolj vsestransko aktivno in prepoznavno društvo v občini. Pod okriljem društva že preko 20 let deluje Mešani pevski zbor Dvor ob Krki, pred nekaj leti so ustanovili tudi otroški pevski zbor, v katerega so pritegnili male pevce iz cele občine. Hkrati društvo številnim mladim na prireditvah omogoči, da pokažejo svoje znanje in talente z igranjem na inštrument, recitacijo ali vodenjem dogodka. Preko celega leta organizirajo veliko nastopov in dogodkov.

Bronasti grb pa je letos šel v roke Toma Obštetarja, novo izvoljenega poveljnika gasilcev žužemberške občine. Je človek, ki mu je uspelo povezati vsa društva skupaj, je vsestranski in pri svojem delu vedno gleda na dobrobit posameznika in skupnosti. Je odličen motivator in spodbujevalec dobrih dejanj. Dejaven je tudi v civilni zaščiti.

Prejemniki pisnih zahval in županovega priznanja

Pisno priznanje občine so podelili Silvi Mohorčič, PGD Ajdovec, skupini za oratorij Šmihel, Brigiti Lavrič in Urški Skube, pisno zahvalo občine so prejeli vaščani Vrha pri Križu, Dolnjega Križa in Ratja ter županovo priznanje Tjaša Primc.

Najbolj ponosen na Obrtno cono Jama

Nagovor župana Jožeta Papeža

Domači župan Jože Papež je v svojem govoru na dvorišču žužemberškega gradu uvodoma izpostavil, da velika podpora, ki jo je dobil na zadnjih volitvah, daje priznanje njihovemu skupnemu delo, hkrati pa jih še bolj obvezuje, da delajo še več in bolje, kot doslej. »Od vseh projektov, ki smo jih v letih mojega županovanja izvajali, sem najbolj ponosen na uresničevanje Obrtne cone Jama, ki je stala 15 let. S tem projektom je povezan tudi današnji slavnostni gost, minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek, ki je za ta projekt občini namenil 527.000 evrov … Ob vsem prizadevanju pa je najbolj razveseljujoče, da je priložnost za razvoj gospodarske dejavnosti v coni našlo domače podjetje Keko oprema, ki ime občine nosi po celem svetu,« je dejal.

Župan se je dotaknil tudi nujnega dokončanja projekta oskrbe s pitno vodo, kot poseben izziv pa izpostavil vzpostavljanje turistične ponudbe in oživitve turizma. »Pred nami je vzpostavitev zavoda, preko katerega se bo pripravljajo programe in promoviralo dogajanja in ponudbe v občini,« je med drugim povedal.

Točka Petre Tomažin je navdušila vse zbrane.

Zbrane na dvorišču žužemberškega gradu je nagovoril tudi omenjeni minister Aleksander Jevšek, v programu pa so nastopili pevka Ana Skumvač, pevka Klara Klemenčič, ki jo je na klaviaturah spremljal Matic Šurla, mlada flavtistka Pia Pintar in izjemna Petra Tomažin, članica in trenerka v cirkusu Fuskabo.

Tekst in foto: M. Ž.

Galerija