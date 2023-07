Pri Žužemberku se drevi začenjajo Suhokranjski dnevi

7.7.2023 | 12:00

Lipovška kopa enega minulih let (Foto: arhiv DL)

Žužemberk - S slavnostnim prižigom oglarske kope na Srednjem Lipovcu pri Žužemberku se bodo drevi ob 17. uri začeli tradicionalni žužemberški Suhokranjski dnevi, največja in najodmevnejša kulturna ter rekreativno-turistična prireditev v Suhi krajini. Zasnovani so kot preplet preteklosti in sedanjosti, na različnih prizoriščih bodo potekali do 17. julija (celoten sprogram spodaj v priponki).

Na žužemberški občini so omenjeni prireditveni niz iz Trških dnevov letos preimenovali v Suhokranjske dneve. Vse prireditve, ki jih sicer pripravljajo ob občinskem prazniku, pa po občinskih podatkih obišče skupaj vsaj 4500 obiskovalcev.

V program so vključena skorajda vsa društva in organizacije z območja žužemberške občine, njihov srednjeveški dan pa se uvršča med največje tovrstne prireditve v državi, so dodali na žužemberški občini.

Kot predvideva program, bodo v nadaljevanju prireditve med drugim pripravili različna predavanja, turnir v odbojki na mivki, tekmovanje harmonikarjev, koncerte, delavnice, suhokranjsko tržnico, pokušino domačega vina, osrednjo slovesnost ob občinskem prazniku in kulturno-zabavni spored. Na Dvoru bodo odprli Železo-livarski muzej in galerijo.

Do zaključnega ponedeljka, 17. julija, bo sledila še vrsta prireditev, katerih višek bo dan pred tem, v nedeljo, 16. julija, prinesla osrednja nedeljska celodnevna prireditev oz. 24. srednjeveški dan na gradu Žužemberk z viteškimi skupinami, njihovimi boji, s tržnico domačih ponudnikov, priložnostno glasbo in podobnim.

Sicer 24. sklop prireditev žužemberških Suhokranjskih dnevov bodo končali s tradicionalno ponedeljkovo spominsko uro, na kateri se bodo spomnili Rozalije Sršen ali Zalle Zarana, prve slovenske hollywoodske filmske igralke, ki se je leta 1897 rodila v Žužemberku.

Suhokranjske dneve ob žužemberški občini prirejajo še domači gasilci in druga območna društva.

STA; M. K.