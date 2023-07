Kulturo vsem, Živela svoboda!

Na okrogli mizi o decentralizaciji kulture (z leve) Jan Strajnar, Goran Milovanović, Robert Zagorc in Tjaša Pureber

Glavni igralci filma Živela svoboda Zvone Hribar (drugi z leve) Maja Sever in Pavle Ravnohrib (desno). K obujanju spominov s snemanja filma jih je nagovarjal igralec Stane Tomazin, kostanjeviški rojak.

Med gledalci filma so bili tudi domačini, ki so sodelovali pri snemanju. Film je nastal leta 1987. (Vse foto: M. L.)

Kostanjevica na Krki - V okviru 6. Festivala kulture Kostanjevica (FKK) so včeraj pripravili okroglo mizo o decentralizaciji kulture. Svoje poglede na to temo so v odzivih na vprašanja moderatorja Jana Strajnarja, vodje FKK in predsednika Mladinskega društva Kostanjevica na Krki, predstavili generalna direktorica Direktorata za razvoj kulturnih politik Tjaša Pureber, direktor Galerije Božidar Jakac Goran Milovanović in kostanjeviški župan župan Robert Zagorc.

Sogovorniki so se strinjali, da je kulturno dogajanje preveč zgoščeno v velika mesta, manjši kraji pa so v tem pogledu prikrajšani.

Ampak tudi Kostanjevica na Krki je z Galerijo Božidar Jakac širše prepoznavno kulturno središče, čeprav je kraj prostorsko oddaljen od središč. Kot so priznali županu, kostanjeviška občina po svojih močeh podpira kulturni utrip. Jan Strajnar je dejal, da občina Kostanjevica na Krki in podjetja s širšega območja podpirajo tudi FKK.

Kulturni dogodki privabljajo številno občinstvo, včasih je obiskovalcev malo. Kako povečati obiskanost, so se spraševali na okrogli mizi. Pomembno je obveščanje o dogodkih. Kot je dodal Milovanović, pa je pomembno tudi ozaveščanje o kulturi.

Če so kulturni dogodki v velikih središčih, jih obiščimo tam, so menili na okrogli mizi. Pri tem so ugotavljali tudi, da je obisk dogodkov npr. v Ljubljani za obiskovalce, ki prihajajo iz krajev zunaj središča, dražji. Pot namreč nekaj stane. Marsikoga od obiska odvrnejo tudi dolge vožnje s počasnimi vlaki in ostale prometne okoliščine.

Okrogli mizi je sledila projekcija filma Živela svoboda, ki so ga snemali v Kostanjevici na Krki. O snemanju filma so v pogovoru z domačinom, igralcem Stanetom Tomazinom, v živo pripovedovali glavni igralci Zvone Hribar, Pavle Ravnohrib in Maja Sever.

Festival bodo danes nadaljevali ob 20. uri z gledališko predstavo Krik: prvi glas v koprodukciji študentov AGRFT in KUD Transformator, ki problematizira temo spolnih zlorab otrok. Ljubiteljem glasbe se bo potem pridružil Leopolda I. v spremstvu zasedbe Drügi.

»Jutri sledi uprizoritev monopsihodrame Vse sijajne stvari v izvedbi igralca Uroša Fürsta pod režijsko taktirko Nataše Barbare Gračner, ki je pred kratkim prejela umaškega zlatega leva.

Na glasbenem odru se bodo zvrstili pionirji slovenskega shoegaza Haiku Garden, pridih surovega roka in elektronike bo prinesla lokalna Karmakoma, z nami pa bo tudi ena najbolj vročih zasedb indie scene iz bivše Jugoslavije, Koikoi. V soboto bo na vprašanje Kako smo prišli do sem? poskušala odgovoriti istoimenska predstava v koprodukciji Gledališča Glej in Moment Maribor. Za kulture in umetnosti željne so snovalci FKK 2023 pripravili v soboto ob 11. uri literarni zajtrk z gledališko režiserko, pisateljico in publicistko Ivano Djilas, ki v soboto. V zaključnem delu izpostavljamo nastop Drilla, vsestranskega raperja in ustvarjalca iz Izole. Ščepec ostrine bo dodal eklektični post punk trio Suzi soprano (Krško), za malo nostalgije bo poskrbel legendarni hrvaški roker Darko Rundek z Ekipo,« pravijo v Mladinskem društvu Kostanjevica na Krki.

Danes in jutri se obiskovalci lahko udeležijo delavnice scenografije in gledališča pod vodstvom priznanega scenografa Branka Hojnika. Otroci na počitniški gledališki delavnici pripravljajo predstavo pod vodstvom društva Terra Vera.

FKK je s koncertom ob 22. obletnici začela skupina Katalena. Že tradicionalno so z uvodno pesmijo nastopile članice pevske skupine Društva podeželskih žena pod Gorjanci. V so odprli vizualno razstavo The Witch Twins, avtorjev Alena in Robija Predaniča iz Brežic.

Ob odprtju FKK je udeležence nagovoril Jan Strajnar. Med drugim je dejal, da zelo ponosen na ekipo Mladinskega društva Kostanjevica na Krki. »Zopet zavzeto dela, da lahko Kostanjevica na Krki za dober teden postane središče kulturnega dogajanja,« je rekel.

