FKK v dolenjskih Benetkah

1.7.2023 | 12:00

Foto: arhiv DL; M. L.

Kostanjevica na Krki - V Kostanjevici na Krki bodo drevi začeli osemdnevni 6. Festival kulture Kostanjevica FKK. Ta združuje vrhunske glasbene, gledališke, literarne, vizualne in druge umetnike ter ponuja pester spored. Kostanjevica na Krki se bo med festivalom vnovič prelevila v središče kulturnega dogajanja, je povedal predstavnik prirediteljev Jan Strajnar.

Festival v Galeriji Božidarja Jakca drevi začenja glasbena skupina Katalena, do vključno prihodnje sobote, 8. julija, se bo zvrstilo še preostalih deset prireditev in sklopa scenografskih in gledaliških delavnic.

Med glasbeni gosti festivala bodo še Darko Rundek in Ekipa, Haiku Garden, Koikoi, Leopold I. in Drügi, Drill, Suzi Soprano ter Karmakoma.

Gledališki del festivala bo prinesel predstave Krik: Prvi glas v koprodukciji študentov ljubljanske Akademije za gledališče, radio, film in televizijo in Kuda Transformator. Kako smo prišli do sem? v koprodukciji Gledališča Glej in Momenta Maribor ter Vse sijajne stvari ljubljanskega gledališča SNG Drama.

Med festivalom bodo pripravili še okroglo mizo o decentralizaciji kulture, razstavo vizualne umetnosti Alena in Robija Predaniča The Witch Twins, literarni zajtrk z Ivano Djilas, scenografske delavnice z Brankom Hojnikom ter gledališke delavnice za otroke. Predvajali bodo film Živela svoboda.

Obeta se pester program, v katerem lahko vsakdo najde nekaj zase. Vstop na vse festivalske prireditve bo brezplačen. Želijo sicer, da bi FKK vnovič privabil goste iz vse Slovenije, je dodal predsednik Mladinskega društva Kostanjevica na Krki Strajnar.

Kostanjevica na Krki je po njegovih besedah sicer vedno slovela ne le po svojih naravnih danostih, ampak tudi kot kraj, kjer domujeta kultura in umetnost. Ker so zadnja leta v tem dolenjskem mestu zaznali pomanjkanje festivalnega oziroma kulturnega dogajanja, so se leta 2018 odločili, da se lotijo organizacije omenjenega festivala. Gre za prireditev, za katero želijo, "da se ohrani, postane tradicionalna, dolgoletna in vpeta v pore in dušo kraja ter regije".

"Ideja se sama po sebi umešča v tradicijo kulturnih festivalov, ki jo je v našem kraju vzpostavil Lado Smrekar z Dolenjskim kulturnim festivalom in Forma vivo, nadaljevala pa se je z Goginimi dnevi in festivalom Noster Nostri. S festivalom želimo zapolniti vrzel, ki je nastala z izginjanjem teh in drugih kulturnih festivalov iz naše pokrajine," je še dejal Strajnar.

Festival bo potekal na območju Galerije Božidarja Jakca in na prizorišču mestnega otoka. Pripravlja ga 30 prostovoljcev Mladinskega društva Kostanjevica na Krki. Med njegovimi glavnimi podporniki sta domača občina in ministrstvo za kulturo.

STA; M. K.