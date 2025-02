družabno

Rešiteljica Jadranka

20.2.2025 | 07:35 | R. M.

Jadranko Meglen z Dvora mnogi poznajo po njenih neumornih dejavnostih v domačem Kulturnem društvu Dvor in Klubu poslovne odličnosti. Je tudi predana zaščitnica živali in prostovoljka v Društvu za zaščito živali Novo mesto.

Njena toplina in skrbnost sta nepogrešljivi pri reševanju brezdomnih muc in psov, še posebej tistih, ki so odrinjeni na rob in potrebujejo največ pomoči. Jadranka je ena tistih, ki vselej najdejo moč, čas in rešitev. »Naključje ali ne, na Dvoru se zdi, da se vedno nekje v moji bližini znajde brezdomen, onemogel muc ali mucka. Znanci mi pogosto pišejo ali pa me pokličejo, kadar naletijo na zapuščenega mačjega obiskovalca. Nikoli nikogar ne zavrnem in vedno za vsako žival najdem rešitev. Vem, da ne spreminjam sveta, ko rešim eno mucko, a za to malo kepico se povsem spremeni ves svet,« pravi Jadranka.

Na fotografiji je z mačkonom, ki ga je našla pri smetnjakih na Dvoru. Tigrast muc je neutolažljivo mijavkal, njegova rešiteljica pa ga je vzela pod svoje okrilje in mu iskala primeren dom. Čeprav je muc pri njej užival kraljevsko življenje, njeni domači mucki niso bili navdušeni nad novo konkurenco, zato je mucu našla nov dom. Zdaj je Lukas, svoje gnezdo pa je našel v ljubečem domu v Meniški vasi, kjer kraljuje na foteljih in uživa polno mačje življenje.

