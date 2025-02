dolenjska

Vse najboljše, Dolenjski list

17.2.2025 | 12:10 | I. V.

Novo mesto - Na današnji dan pred 75 leti je luč sveta ugledala prva številka Dolenjskega lista. Vaš »četrtkov prijatelj« je takrat izšel v petek, čeprav je bila že takrat želja prvega odgovornega urednika Jožeta Zamljena, sicer ravnatelja novomeške vajeniške šole, da bi izhajal vsaj ob četrtkih, da bi ga poštarji še do nedelje, ko imajo ljudje čas za branje, prinesli tudi v najbolj oddaljeno vas.

Sodelavci Dolenjskega lista, zbrani ob rojstnodnevni torti v novem podkast studiu Dolenjskega lista.

Če je 17. februar 1950 tako za Dolenjski list zgodovinski dan, je to tudi današnji 17. februar. Darilo ob 75. rojstnem dnevu smo si sodelavci Dolenjskega lista pripravili sami. Tako se je danes Dolenjski list, ki je do zdaj izhajal na papirju in spletu, razširil še na eno novo področje. Dobil je svoj prvi podkast. Zdaj Dolenjski list lahko tudi poslušate in gledate gibljive slike. Gost prvega podkasta je profesor Marko Milosavljević, ki na Fakulteti za družbene vede predava o novinarstvu in medijih. Spregovoril je o usodi tiskanih medijev v boju s spletom, o tem, kaj so prednosti tiska v tem boju in med drugim povedal, da ni res, da mladi ne berejo tiskanih in dolgih besedil. Brez težav se prebijejo skozi 500 ali 600 strani dolge knjige o Harryju Potterju.

Rojstnodnevna torta

Tudi Dolenjski je še vedno v dobri kondiciji, ima glede na revolucionarne spremembe na področju medijev v zadnjih letih še vedno dovolj zvestih bralcev in veliko ciljev, ki si jih želimo doseči v prihodnjih letih. Da bi zadovoljili svoje bralce, ki so nam zvesti že 75 let.

Portretne karikature sodelavcev Dolenjskega lista, ki jih je ob jubileju takole upodobil naš karikaturist Branko Babič.

Svojevrstno darilo pa je sodelavcem Dolenjskega lista pripravil tudi naš karikaturist Branko Babič, ki je vse upodobil v portretih in jih združil v skupinsko karikaturo, ki bo objavljena v jubilejni prilogi časopisa v kateri bodo med drugim nekdanji novinarji povedali, kako je nastajal Dolenjski list nekoč, s faksimiliziranimi članki, objavljenimi v preteklosti, pa vas popeljemo v stare čase. V četrtek. Še tri dni je do takrat.

‹ nazaj