Premiera podkasta Dolenjski list: dr. Marko Milosavljević o usodi medijev

17.2.2025 | 07:00

Naša medijska hiša z veseljem predstavlja novo pridobitev v svojem novinarskem ustvarjanju – podkast Dolenjski list!

Premiero je doživel danes, 17. februarja, na dan, ko je pred natanko 75 leti izšla prva tiskana izdaja Dolenjskega lista. Ta simbolični začetek novega poglavja v zgodovini Dolenjskega lista povezuje tradicijo in sodobne medijske pristope ter potrjuje našo zavezanost h kakovostnemu lokalnemu novinarstvu.

Prvi gost je profesor dr. Marko Milosavljević, verjetno največji strokovnjak na področju medijev in novinarstva pri nas. Med drugim je v pogovoru z Igorjem Vidmarjem spregovoril o usodi tiskanih medijev in o pomenu regionalnih časopisov, kakršen je tudi Dolenjski list, o rabi umetne inteligence pri novinarskem delu, o predlogu novega medijskega zakona in še marsičem drugem.

Z novo obliko podajanja informacij želimo ponudbo vsebin še bolj razširiti, se s svojimi bralci tesneje povezati in se približati morda tudi novim, ki raje poslušajo kot berejo. S pronicljivimi in zanimivimi gosti bomo odstirali globlji in intimnejši vpogled v teme, ki zanimajo naše bralce oz. poslušalce in gledalce.

🆕 Nove epizode bodo izhajale vsak drugi ponedeljek ob 7. uri zjutraj, dostopne pa bodo na:

▶ YouTube kanalu Dolenjskega lista,

🌐 spletni strani Dolenjskega lista,

📲 družbenih omrežjih Dolenjskega lista.

