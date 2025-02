družabno

Značkarji v prijetni družbi

17.2.2025 | 11:00 | Helena Murgelj

Ob zaključku 16. sezone Bralne značke za odrasle je Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto za bralce pripravila pogovorni večer s psihiatrom, psihoanalitikom, esejistom, pisateljem in literarnim teoretikom Matjažem Lunačkom ter akademskim slikarjem, literarnim komparativistom, filozofom in striparjem Izarjem Lunačkom. Oče in sin dolenjskih korenin sta se izkazala za izjemno iskriva sogovornika. Na odru sta se znašla prvič skupaj, se medsebojno dopolnjevala, navdušila z znanjem, duhovitostjo in z retoričnimi sposobnostmi. Očeta Matjaža (na fotografiji desno) in sina Izarja (levo) druži predvsem globoka ljubezen do literature, zato sta bila idealna gosta večera, na katerem so 187 bralcem podelili tudi priznanja za uspešno opravljeno bralno značko za odrasle. Letošnja tema so bila »srebrna leta«, sodelujoči pa so morali prebrati najmanj pet knjig in odgovoriti na vprašanja, povezana z vsebino treh prebranih knjig. Vsak je prejel osebno unikatno kazalko in bralni dnevnik s svinčnikom.

‹ nazaj