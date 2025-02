šport

Krkaši v Atenah končali evropsko pot

17.2.2025 | 07:00 | STA; M. K.

Atene - Rokometaši Krke so končali nastope v evropskem pokalu. V osmini finala so bili od njih boljši tekmeci grške ekipe AEK, ki so na dveh tekmah zmagali s skupnim izidom 69:53.

* Dvorana Tasos Kampouris, gledalcev 1400, sodnika: Emil in Ernest Agakiši (oba Azerbajdžan).

* Krka: Stanojlović, Blaževič, Avsec 3, Cirar 2, Muhič 1, Gliha 2, Ščuka 1, Udovč, Vukić 4 (3), Stanojević 4, Rašo, Nikolić 2, Lavrič, Kukman 5 (2), Matko, Derganc 1.

* AEK: Genty, Arampacis 3, Matić 3, Duarte 1, Vlastos 2, Schmidt 4, Keita 2, Panagiotu 4, Tepper, Lulić, Kukulas 1, Davyes 4 (1), Garain 1, Toure 2, Beauregard, Sako 4.

* Sedemmetrovke: Krka 7 (5), AEK 2 (1).

* Izključitve: Krka 10, AEK 6 minut.

* Rdeči karton: /.

Krka in AEK sta po medsebojnem dogovoru obe tekmi osmine finala igrali konec tega tedna v Grčiji. Novomeška zasedba je vse možnosti za napredovanje zapravila že v soboto v Atenah, ko je visoko izgubila z 28:38 (13:20), na včerajšnjem povratnem obračunu v Chalkidi pa je klonila s 25:31 (14:13).

Dolenjska ekipa je bila v prvem krogu evropskega pokala prosta. V drugem je izločila srbsko Metaloplastiko iz Šabca, v tretjem pa hrvaški Poreč.

Novomeščani so bili na povratnem dvoboju veliko bolj konkurenčni tekmecem iz Aten. Večji del prvega polčasa je minil v povsem enakovredni predstavi, v končnici pa so si rokometaši iz dolenjske prestolnice dvakrat priigrali dva gola prednosti (12:10 in 14:12).

Do 51. minute je bila tekma povsem odprta (23:23), v prelomnih trenutkih dvoboja pa je bila bolj preudarna mednarodna pisana zasedba iz Aten. Po delnem izidu 4:0 je štiri minute kasneje povedla s 27:23 ter nato še drugič v dveh dneh ugnala ekipo iz Novega mesta.

Pri Krki je bil na povratni tekmi najbolj učinkovit Tilen Kukman s petimi goli, Vojislav Vukić in Veljko Stanojević sta dosegla po štiri zadetke.

Krkaši bodo po prihodu domov pozornost namenili domačemu prvenstvu. Že v soboto, 22. februarja, jih v 20. krigu Lige NLB čaka tekma z RK Trimo Trebnje. Sosedski derbi bo v dvorani Marof ob 17.30.

