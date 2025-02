šport

Novomeški rokometaši visoko izgubili v Atenah

16.2.2025 | 08:15 | STA; M. K.

Foto: Gašper Simonič

Atene - Rokometaši novomeške Krke so na prvi tekmi osmine finala evropskega pokala v Atenah izgubili proti ekipi AEK z 28:38 (13:20). Povratna tekma, ki bo po dogovoru slovenske in grške ekipe že danes znova v Atenah, se bo pričela ob 17. uri.

* Dvorana Oaka, gledalcev 650, sodnika: Emil in Ernest Agakiši (oba Azerbajdžan).

* AEK: Genty, Arampacis 1, Matić 5 (1), Duarte 2, Vlastos 2, Schmidt 4, Keita, Panagiotu 5, Tepper, Lulić 1, Kukulas 7, Davyes 1 (1), Garain 2, Toure 1, Beauregard, Sako 7.

* Krka: Stanojlović, Blaževič, Avsec 2, Cirar 1, Muhič 1, Gliha 2, Ščuka 3, Udovč 2, Vukić 3 (1), Stanojlović 5 (1), Rašo, Nikolić 3, Lavrič, Kukman 3, Matko, Derganc 3.

* Sedemmetrovke: AEK 4 (2), Krka 3 (2).

* Izključitve: AEK 14, Krka 8 minut.

* Rdeči karton: Keita (22.).

Novomeščani so na "prvem polčasu" osmine finala doživeli visok poraz. V grški prestolnici so prikazali izjemno slabo predstavo, že v prvem polčasu so nekajkrat zaostali za sedem golov, na koncu pa visoko klonili za deset zadetkov. Popravni izpit v Atenah jih čaka že danes.

Izbranci srbskega strokovnjaka na klopi dolenjske ekipe Mirka Skoka so bili že v uvodu v težavah. Po zaostanku 0:3 so nato strnili svoje vrste, po izidu 4:5 pa so znova padli v krizo, kar so gostitelji izkoristili in jim po delnem izidu 5:0 ušli na šest golov (4:10).

Dolenjci do konca polčasa nikakor niso znali povezati svoje vrste, v sami končnici so nekajkrat zaostali za sedem golov (8:15, 9:16, 10:17, 11:18, 13:20).

V drugi polovici tekme je novomeškim rokometašem še slabše kazalo. Mednarodno pisana grška ekipa ji je ušla na dvanajst golov (16:28, 17:29, 18:30), na koncu pa tekmo končali s primanjkljajem desetih zadetkov.

Pri Krki je bil včeraj najbolj učinkovit Veljko Stanojević s petimi zadetki.

''Za nami je težka prva tekma proti ekipi AEK-a. Pokazali so, da gre za kvalitetno ekipo, na kar kaže tudi današnji rezultat. Vseeno moramo pokomentirati tudi našo igro, saj smo naredili precej tehničnih napak in zaradi tega drugačnega rezultata ne moremo pričakovati. Jutri nam ne preostane drugega kot to, da popravimo napake z današnje tekme in z borbeno igro poskušamo popraviti vtis. Zahvalil bi se tudi krkinim navijačem, saj je bilo ob polni dvorani lepo videti tudi novomeški kotiček,'' je včeraj po tekmi povedal Matic Derganc.

‹ nazaj