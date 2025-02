novice

Informativni dnevi: koliko so plačani najbolj iskani poklici v Sloveniji

14.2.2025 | 09:00 | M. K.

Danes in v soboto so na fakultetah, srednjih in višjih šolah na sporedu informativni dnevi, ki jih bodo lahko bodoči dijaki in študentje izkoristili za svojo odločitev o nadaljnjem šolanju. Ob tem se na Svet24 osredotočajo tudi na poklice, ki so najbolj iskani. In koliko so ti plačani?

Informativni dan na novomeški srednji strojni šoli (Foto: arhiv; ŠCNM)

Ker nekaterih mojstrov in poklicev primanjkuje, državi pa je v interesu, da vse veje delujejo optimalno, poskuša slednja za deficitarne poklice mladež privabiti s štipendijami. Gre za tiste poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Kot smo že poročali, so v prihajajočem šolskem letu med deficitarne poklice uvrstili 29 različnih poklicev, od izdelovalca kovinskih konstrukcij, inštalaterja strojnih inštalacij, oblikovalca kovin, avtoserviserja, tapetnika, zidarja, polagalca keramičnih oblog, peka, mesarja, steklarja, kamnoseka do vrtnarja ali cvetličarja gozdarja ali gastronoma hotelirja.

Ob tem je možno na Statističnem uradu RS najti podatke za povprečne plače v deficitarnih poklicih za leto 2022. Kamnosek je denimo v letu 2022 zaslužil v povprečju 1500 evrov bruto na mesec, orodjar 1800 evrov bruto, mehanik pa 1700 evrov bruto.

