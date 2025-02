gospodarstvo

Tisoč novih štipendij za deficitarne poklice; kateri so to?

3.2.2025 | 09:40 | STA; M. K.

Vlada je sprejela novo politiko štipendiranja za deficitarne poklice za obdobje 2025-2029, saj se je prejšnja iztekla konec leta 2024. V novem petletnem obdobju bo vlada vsako leto zagotavljala sredstva za približno tisoč novih štipendij oziroma 1,23 milijona evrov letno.

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

K temu znesku je po navedbah ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti treba prišteti še sredstva za izplačilo štipendij vsem štipendistom, ki izpolnjujejo pogoje za nadaljnje prejemanje, "kar pomeni dodatnih okoli 1,5 milijona evrov letno oziroma več, ker se štipendije enkrat letno usklajujejo z rastjo življenjskih stroškov," so dodali na ministrstvu.

Deficitarna področja in izobraževalni programi, kot so bili določeni s politiko štipendiranja 2020-2024, po navedbah ministrstva ostajajo v pretežni meri prepoznani kot deficitarni tudi vnaprej, z izjemo nekaj novih, ki so bili dodatno prepoznani kot deficitarni.

"Ugotavlja se, da je večina deficitarnih poklicev še vedno na ravni sekundarnega poklicnega in strokovnega izobraževanja, zaradi česar se predlaga, da se kot deficitarni opredelijo zgolj programi na tej ravni, ne pa programi na terciarni ravni izobraževanja," so dodali na ministrstvu.

DEFICITARNI POKLICI

V obdobju 2020-2024 je sicer prišlo do povečanja vpisa v nekatere programe izobraževanja, med katerimi so med drugim elektrikar, mehatronik operater, slaščičar, strojni tehnik, mizar, avtokaroserist, pečar, polagalec keramičnih oblog, pek in drugi.

Vendar pa vpis v druge izobraževalne programe ni bil zadovoljivo povečan, so dodali. Med njimi so med drugim izpostavili poklice ekonomski tehnik, slikopleskar - črkoslikar, zidar, tehnik steklarstva, izdelovalec kovinskih konstrukcij, izvajalec suhomontažne gradnje, steklar, mesar, kamnosek, tesar, avtoserviser, dimnikar in klepar-krovec, "zato potrebe na trgu dela po teh kadrih ostajajo".

Po navedbah ministrstva se bo v obdobju 2025-2029 v večji meri obdržal isti nabor poklicev kot v prejšnji politiki štipendiranja, razen poklicev računalnikar, grafični tehnik, tehnik računalništva, tehnik mehatronike, strojni tehnik, elektrotehnik, kemijski tehnik, strojni in kemijski tehnik.

Na novo pa so dodani poklici, kot so okoljevarstveni tehnik, gospodar na podeželju, metalurški tehnik, računalnikar, vrtnar, avtoserviser, cvetličar, hortikulturni tehnik, strojni mehanik, elektrikar, gastronom hotelir, gastronomske in hotelske storitve, pečar - polagalec keramičnih oblog, geostrojnik rudar, oblikovalec kovin - orodjar, geotehnik, papirničar in inštalater strojnih inštalacij.

Sklad bo vsako leto najpozneje do konca januarja objavil javni razpis za dodelitev približno tisoč novih štipendij za deficitarne poklice. V razpisu bo za posamezno šolsko leto določil izobraževalne programe, za katere se dodeljujejo deficitarne štipendije.

Za prihodnje šolsko leto 2025/2026 je razpis na svoji spletni strani sklad objavil v petek, 31. januarja 2025. Vlogo bo možno oddati od 1. 8. 2025 do 30. 9. 2025.

Na ministrstvu pričakujejo, da se bo s štipendiranjem deficitarnih poklicev povečal vpis v izobraževalne programe za deficitarne poklice, posledično pa tudi ponudba usposobljenega kadra na deficitarnih področjih, ki so opredeljeni v navedeni politiki.

Po zakonu o štipendiranju štipendija za deficitarne poklice znaša 123,46 evra mesečno in se lahko dodeli istočasno z vsemi štipendijami, razen s kadrovsko štipendijo.

