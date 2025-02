dolenjska

Umrl je Janez Kuhelj

12.2.2025 | 18:30 | M. K.

Kmalu po svojem 90. rojstnem dnevu je umrl Janez Kuhelj, častni občan Občine Šentjernej. Na predlog Atletskega kluba Šentjernej je časten naziv za življenjsko delo na kulturnem, športnem in vzgojno-izobraževalnem področju prejel 24. avgusta 2013 na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Šentjernej ob prazniku občine.

Pogreb pokojnega bo v ponedeljek, 17. februarja, ob 15. uri na pokopališču v Šentjerneju. Na dan pogreba bo žara od 11. ure naprej v tamkajšnji poslovilni kapeli.

Žalna seja Občinskega sveta Občine Šentjernej bo v sredo, 19. februarja, v rdeči dvorani Kulturnega centra Primoža Trubarja v Šentjerneju. Žalna knjiga bo tega dne odprta v avli KC od 13. ure naprej ter vse do zaključka žalne seje, ki bo ob 18. uri.

Na občini so ob njegovi smrti zapisali:

''Gospod Janez Kuhelj, rojen leta 1935, je po opravljenem študiju leta 1961 prišel v Šentjernej. Kot učitelj zgodovine in telesne vzgoje je močno zaznamoval dogajanje na športnem in kulturnem področju v kraju. Odlikoval se je po številnih inovativnih strokovnih pristopih. Kot učitelj športne vzgoje je leta 1991 prejel državno priznanje Bloudkovo plaketo za izjemen prispevek k razvoju telesne kulture na Dolenjskem, za dosežke v rokometu in atletiki.

Aktiven je bil tudi na lokalnem področju, saj je kar nekaj let vestno opravljal funkcijo tajnika Krajevne skupnosti Šentjernej. Dolga leta je bil aktiven član Šentjernejskega okteta, z njimi je prepeval kar 13 let. Rad je zahajal tudi v Pleterje, kjer je dolga leta prostovoljno pomagal pri urejanju tamkajšnjega arhiva.

Leta 1962 je poln delovne vneme in športnega entuziazma ustanovil šolsko športno društvo Polet, ki je pomenilo začetek športne dejavnosti v kraju. Začela so se graditi igrišča ob šoli, skakalnice in smučišče na Javorovici. Bil je aktiven član smučarskega društva, še posebno je delal na področju smučarskih skokov in pri organizaciji veleslalomov za Cankarjev memorial na Javorovici. Z njegovo pomočjo se je začel v sedemdesetih letih v našem kraju razvijati tudi namizni tenis. Bil je zaslužen za razvoj ženskega rokometa. Žensko rokometno ekipo je pripeljal do prve slovenske lige. Deloval je tudi pri moškem rokometnem klubu.

Leta 1994 je bil ustanovljen Atletski klub Šentjernej, v katerem je aktivno deloval vsa leta. V vseh letih so šentjernejski učenci krojili atletski vrh, ne le na Dolenjskem ampak tudi v slovenskem merilu. Atleti niso postavljali le novih šolskih rekordov, ampak tudi državne. Kot pionirji, mladinci ali člani so se uvrščali v državne reprezentance ter sodelovali na evropskih in svetovnih prvenstvih ter olimpijskih igrah.

Janez Kuhelj je bil prvi predsednik atletskega kluba, funkcijo je opravljal kar 15 let. Pri atletiki je bil gonilna sila tekmovanj za mednarodne atletske mitinge Jernejevo, bil je tudi državni atletski sodnik.

Zagotovo je še mnogo področij na katerih je Janez Kuhelj izjemno uspešno deloval, ustvarjal in se potrjeval. Bil je poznan in cenjen daleč naokrog, tako v vrstah pedagoških delavcev, atletskih vrstah, na rokometnem področju, na področju družbenih dejavnostih, v glasbenih krogih ter v širokem krogu znancev in prijateljev.

Janez Kuhelj je imel res rad svoj kraj in veselil se je njegovega napredka. Kot je povedal za intervju v Dolenjskem listu leta 2018 si ni nikoli predstavljal, da bi živel kje drugje, kar je razumljivo, ko spregovori o svojem otroštvu. Do desetega leta starosti je živel pri starih starših v Šmarju in ko se je nato preselil k mami v Celje, ga je močno dajalo domotožje. Vedno je komaj čakal prostih dni ali počitnic, da se je vrnil na Dolenjsko, pa čeprav le za dva dni.

V zadnjih letih je bil Janez Kuhelj, po profesiji zgodovinar, predvsem predan kronist šentjernejske doline, saj je več kot 60 let vestno in natančno zbiral časopisne prispevke o šentjernejski dolini - od vesti do športnih, kulturnih in političnih poročil, do raznih zanimivosti. Gospod Kuhelj se je zavedal izjemnega pomena naše preteklosti in odgovornosti beleženja sedanjih dogodkov, ki postajajo preteklost. Začel je okrog leta 1964 s športnimi uspehi na OŠ Šentjernej, kjer je vrsto let poučeval zgodovino, zemljepis in športno vzgojo. Iz Dolenjskega lista je najprej začel izrezovati športne rezultate, kasneje pa vesti o vsem iz obeh tedanjih krajevnih skupnosti: Šentjernej in Orehovica. Med izstopajočimi dogodki, ki jih ima dokumentirane, na kulturnem področju je izpostavil prvo gostovanje Slovenskega okteta v Šentjerneju leta 1956, pa kasneje tradicionalna srečanja slovenskih oktetov, ko se je v Šentjerneju v dveh dneh predstavilo tudi po 40 oktetov.

V začetku leta 2023 je sodeloval tudi pri postavitvi razstave z naslovom 60 let tekmovalnega športa na OŠ Šentjernej ob 60. obletnici ustanovitve Šolskega športnega društva Polet, na razstavi si je bilo moč ogledati kronološki razvoj tekmovalnega športa na šoli, rezultate tekmovanj, ki so zbrani v šolskih kronikah, in fotografije športnikov, ki so v teh letih zastopali šolo na državnih tekmovanjih. Predstavljeni so bili rekviziti, ki so se skozi leta uporabljali pri pouku športa ter pri izvedbi tekmovanj. Velik del gradiva prvih 50 let ŠŠD Polet je iz svojega arhiva prispeval gospod Kuhelj.

Janeza Kuhlja smo poznali kot delovnega, predanega, zavzetega, doslednega, srčnega in nadvse odgovornega človeka. Ostal nam bo v trajnem spominu.''

