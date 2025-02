dolenjska

Portret tedna: Mija Benedičič

11.2.2025 | 13:30 | Rok Nose

Tudi manjši kraji lahko razvijejo bogato kulturno dogajanje. To gotovo velja za Čatež pod Zaplazom, kjer si radi vzamejo čas za ples, glasbo, gledališke igre in za drugo umetniško izražanje. Raznovrstne kulturne prireditve snuje Kulturno-umetniško društvo (KUD) Popotovanje Frana Levstika Čatež, na čelu katerega je že od ustanovitve leta 1997 neutrudna vodja Mija Benedičič. Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti ji je pred kratkim podelil srebrno plaketo za njen prispevek k razvoj kulturnega življenja v lokalnem okolišu.

Mija Benedičič (Foto: R. N.)

Že v mladosti je sooblikovala kulturno življenje na Čatežu, med drugim je pisala skeče in jih tudi uprizarjala na prireditvah ob dnevu žena. Resneje se je kulturi posvetila, ko je zaživelo KUD Popotovanje Frana Levstika Čatež. »Društvo na začetku ni imelo niti svojih prostorov niti denarja. Imeli pa smo ideje in voljo po ustvarjanju. Tega nam še danes ni zmanjkalo,« se spominja Mija, ki so jo na ustanovnem sestanku predlagali za predsednico društva.

Skupaj z drugimi člani so hitro zavihali rokave in februarja 1998 so v prostorih nekdanje podružnične šole, v katerih danes domuje Center za šolske in obšolske dejavnosti Čebelica, pripravili prvi dogodek. V eno izmed učilnic in na večji hodnik so na ogled postavili razstavo ročnih del občanov, vse skupaj pa začinili s kulturnim programom. »Prireditev smo tudi izkoristili, da smo obiskovalce povprašali, če bi kdo pel v mešanem pevskem zboru, ki je bila naša prva sekcija. Kar nekaj se jih je odzvalo, naslednji izziv pa je bil najti zborovodjo. Na srečo smo uspeli prepričati danes žal že pokojno Valerijo Rančigaj, da je prevzela to funkcijo. Po dveh letih jo je nasledila Katja Jarm, ki mešani pevski zbor Kres vodi še danes,« pove Mija in dodaja, da je bila kmalu zatem ustanovljena plesna sekcija, pozneje pa še gledališka skupina P.L.I.N., harmonikarska sekcija Čateški m'skvantarji in nazadnje sekcija za kulturno ustvarjanje najmlajših, ki so jo poimenovali Netopir.

Po ustanovitvi društva je bila njihova velika želja, da bi čim prej prišli do svojih prostorov. Ponudila se jim je priložnost, da odkupijo zgornjo nadstropje stavbe, v katerem je bila včasih na čateškem trgu Mercatorjeva trgovina. Mija Benedičič se je zelo angažirala; kot pove, je vzela teden dni dopusta in potrkala na marsikatera vrata dolenjskih podjetij. Z njihovo pomočjo je zbrala donacije v višini 55 odstotkov potrebne kupnine, preostalo pa je prispevala Krajevna skupnost Čatež. Tako je društvo prišlo do želenih prostorov, ki so jih preuredili v kulturno dvorano.

Do danes se je pod njihovim okriljem zvrstilo že veliko različnih prireditev, s čimer poskušajo popestriti kulturni utrip kraja. »Ker imamo toliko različnih sekcij, lahko pripravimo eno uro samostojnega kulturnega programa. Vendar ko pripravljamo dogodke, vedno gledamo, da medse povabimo še kakšnega gosta od drugod – od glasbenikov, artistov, plesalcev, gledališčnikov do drugih kulturnih ustvarjalcev. Drugače Čatežani rečejo, da je vedno isto,« z nasmeškom na obrazu pove Mija in povabi na njihovo tradicionalno prireditev Prešernovanje, ki ga bo popestrila pisateljica Irena Cerar.

Po njenem mnenju je razvoj kulture tudi v manjših krajih zelo pomemben. »Vsi namreč nimajo možnosti iti v mesto v gledališče, na koncert ali kaj podobnega. Zato mi po eni strani gojimo svojo kulturo, po drugi strani jo pripeljemo od drugod. Pravijo, da se ti vsak evro, vložen v kulturo, v neki drugi obliki povrne petkrat,« poudarja Mija Benedičič.

Drugi mandat je tudi predsednica Krajevne skupnosti Čatež, zato gleda na razvoj celotnega kraja. Gradnja pločnika ob prometni državni cesti, obnova predvojnega kulturnega doma ter vrtca in športne dvorane so le nekateri projekti, za katere se zavzema, da bodo uresničeni.

Ob vseh izzivih vedno ve, da se lahko nasloni na svojega moža Marka, v veliko podporo pa sta ji tudi hčerki Nika in Tjaša. Mija je od leta 2019 upokojenka, pred tem je 30 let delala v podjetju TEM Čatež, kjer je bila direktorica ekonomsko-računovodskega sektorja. Že takrat je rada v prostem času možgane spočila s klekljanjem, za kar jo je navdušila tašča Jožica. Pozneje je znanje nadgradila pri trebanjski klekljarski skupini Žnurce. Od nekdaj rada skrbi za domači vrt, uživa tudi v vinogradu. Veliko ji pomeni družina, zato ceni skupaj preživete trenutke. Še posebej je rada v družbi svojih dveh vnukov in dveh vnukinj.

