Srebrna plaketa Miji Benedičič

25.1.2025 | 07:40 | L. Markelj

Ljubljana - Sinoči so v Klubu Cankarjevega doma v Ljubljani slovesno podelili najvišja državna priznanja in odličja na področju ljubiteljske kulture, ki jih podeljuje Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Za priznanja so se tudi letos potegovali predlagani kandidati in kandidatke, ki pomembno soustvarjajo na področju ljubiteljske kulture v svojem lokalnem ali širšem okolju.

Na javni razpis JSKD je letos prispelo trideset predlogov.

Mija Benedičič je ena od prejemnic srebrnega priznanja JSKD RS. (Foto: osebni arhiv)

Zlato plaketo za življenjsko delo na področju zborovske dejavnosti je prejel Tomaž Faganel, ki je ena izmed najpomembnejših osebnosti slovenskega zborovstva.

JSKD je podelil še štiri srebrne plakete in en zlati znak. Med prejemniki srebrnih plaket - Ivan Medved, Jožef Močnik in Klub keramikov Kanal – je tudi Mija Benedičič iz Občine Trebnje.

Ponosna na KUD Popotovanje Frana Levstika Čatež

Mija Benedičič je s svojim delovanjem pomembno vplivala na kulturno vzgojo in razvoj kulturnega življenja v lokalnem okolišu Čateža. Sicer diplomirana ekonomistka je leta 1997 prevzela funkcijo predsednice Kulturno-umetniškega društva Popotovanje Frana Levstika Čatež. S projektom Čateški škreblni in prgišče sonca je pomembno prispevala k ohranjanju nesnovne kulturne dediščine sadjarstva na Dolenjskem.

»Najbolj sem zadovoljna, da mi je uspelo animirati svojo družino in številne ustvarjalne posameznike, tako da danes KUD Popotovanje Frana Levstika Čatež deluje s petimi sekcijami. Gre za pravo medgeneracijsko družino z bogatim programom. Z zadovoljstvom pa gledam tudi na pridobljene lastne prostore in opremo, kar društvu omogoča široko ustvarjalno delo,« pravi Benedičič.

Zlati znak JSDK RS je posthumno prejela Mateja Filipič.

Zlata plaketa je šla v roke Tomažu Faganelu za življenjsko delo na področju zborovske dejavnosti. (Foto: Darja Štravs Tisu)

Komisijo, ki jo je imenoval nadzorni svet sklada, so letos sestavljali red. prof. dr. Karolina Šantl Zupan, mag. Simona Moličnik, Maja Jerman Bratec, Zalka Kelih-Olip in mag. Marjeta Pečarič.

Zbrane je na osrednji letni prireditvi sklada nagovoril tudi direktor JSKD Damjan Damjanovič: »V vsakem kotičku naše države ljubiteljska kultura povezuje ljudi vseh starosti, ozadij in interesov. Gradi mostove med generacijami, premaguje ovire in ustvarja občutek pripadnosti. Je prostor, kjer se rodijo ideje, kjer vzniknejo prvi koraki ustvarjalnosti in kjer številni umetniški talenti najdejo svoje začetke.«

Poudaril je, da prav ljubiteljska kultura največkrat predstavlja odskočno desko za posameznike, ki pozneje zasijejo tudi na profesionalnem področju kulture in umetnosti.

