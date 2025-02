gospodarstvo

Je nakupovanje v Brežicah cenejše kot na Hrvaškem?

11.2.2025 | 11:30 | M. K.

Brežice - Številni Hrvati z obmejnih območij, tudi velikih mest, kot sta Reka in Zagreb, se v času bojkota zaradi visokih cen doma odpravljajo po nakupih v Slovenijo. Da so hrvaški kupci polnili nakupovalne vozičke v Brežicah, smo že v začetku meseca poročali tudi na Dolenjskem listu. Tako je bilo na prvi februarski petek, pa tudi v soboto, ko smo prav tako preverjali utrip v brežiških nakupovalnih centrih.

Foto: arhiv DL; M. L.

Da je v Brežicah gneča potrošnikov iz sosednje Hrvaške iz dneva v dan večja, pa piše tudi Svet24 in se pri tem sprašuje, ali je hrana pri nas res cenejša kot na Hrvaškem?

Po nakupih v Brežice pa so se odpravili tudi novinarji hrvaškega RTL-a, ki so ob tem objavili nekaj primerjav med cenami in izjav domačinov ter potrošnikov iz Hrvaške. Med dvajsetimi izdelki, ki so jih primerjali med seboj, jih je bilo v Sloveniji cenejših šest, enako ceno jih je imelo trinajst, eden pa je bil cenejši na Hrvaškem.

