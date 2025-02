posavje

Hrvaški kupci tudi včeraj v Brežicah

1.2.2025 | 09:10 | M. L.

V Brežicah je tudi včeraj kupovalo precej kupcev iz Hrvaške, ker bojkotirajo trgovine v svoji državi.

Brežice - V večjem številu so začeli prihajati zgodaj popoldne, proti večeru pa se je njihov obisk povečal. Tolikšne gneče v brežiških trgovinah, kot je bila prejšnjo soboto, včeraj ni bilo. Vprašanje je, kakšna bo sobota.

Popoldne je bilo parkirišče že precej polno.

Kupci iz Hrvaške so kupovali v trgovinah petih trgovcev. Vozičke so polnili z živili, kot so testenine, vložena zelenjava, pudingi, mleko in mlečni izdelki, in drugim, kar lahko še nekaj časa doma shranjujejo, kupovali so tudi izdelke za osebno higieno in pranje. Za sveže meso se v glavnem niso odločali, to velja vsaj za eno trgovino.

Sprehodili smo se med hrvaškimi kupci. Kot so povedali nekateri, bi za enako količino stvari, kot so jo kupili včeraj v Brežicah, odšteli na Hrvaškem dvakrat ali vsaj enainpolkrat več.

Več kupcev je bilo ogorčenih nad tem, kot so rekli, da je npr. čokolada hrvaškega proizvajalca v brežiški trgovini občutno cenejša kot na Hrvaškem. Krivično se jim zdi tudi, kot je povedal eden od njih, da trgovska veriga, ki ima trgovine na Hrvaškem in v Sloveniji, na Hrvaškem enak izdelek prodaja po višji ceni. Po tej logiki bi bil tisti izdelek, sklepa sogovornik, v tej trgovski verigi še cenejši v Avstriji ali Nemčiji, kar je po njegovem trgovsko norčevanje iz ljudi »z juga«.

Popoln bojkot

V omenjenem večdnevnem bojkotu na Hrvaškem naj ne bi kupovali v trgovinah Lidl, Eurospin in DM, bojkot pa naj bi veljal tudi za Coca-Colo in druge gazirane pijače, vodo v plastenkah in sredstvo za pranje posode. Prav včeraj, se pravi v petek, naj bi bil popoln bojkot, k čemur je Hrvate pozvala spletna platforma Halo, inspektore (Halo inšpektor), ki vodi bojkot. To pomeni, da naj ne bi kupovali ničesar nikjer.

Glede na včerajšnji precejšen obisk kupcev iz sosednje države v Brežicah so pozivu k popolnemu bojkotu prisluhnili le deloma, saj so v Brežicah kupovali v istih trgovskih verigah, ki so se jim na Hrvaškem izognili.

V Brežice prihajajo iz Hrvaške najraje v trgovino, ki je nimajo doma.

V Brežicah kupujejo že več let

Med hrvaškimi kupci so bili tudi taki, ki po nakupih niso prišli zaradi bojkota trgovin na Hrvaškem, ampak zato, ker v Brežicah kupujejo že več let. »V Brežicah kupujeva z ženo že vse od korone. Rojakom sem govoril, da se mi to splača, a mi niso verjeli. Zdaj so se sami prepričali, da nas trgovci v naši državi odirajo,« je povedal.

Kot je rekel, hrvaške državne oblasti, ki ne preprečijo draginje, uničujejo svoje prebivalce. Ne zagotavljajo pogojev za to, da bi si mladi lahko uredili dobro življenje in da bi želeli imeti družine. Če ljudje dajo toliko za drago hrano, jim ne ostane kaj dosti za drugo. Ne govorim o tistih, bogatih, ki si zlahka kupujejo jahte,« je rekel.

»Moramo se vprašati, kaj je dobro življenje. Ni dovolj, da je človek sit. Ljudje bi šli tudi v gledališče, družine bi šle v kino, ampak pri teh cenah si takih 'dodatkov' ne morejo privoščiti,« je rekla njegova žena, ki je, kot je dejala, že izčrpana od vsega notranjepolitičnega dogajanja na Hrvaškem, ob katerem so visoke cene samo še dodatni razlog za ogorčenje prebivalcev, ki se počutijo nemočne.

