Vse ti lahko uspe, samo poskusiti je treba

10.2.2025 | 10:30 | M. Žnidaršič

Staša Velcl je magistrica inženirka kemijskega in farmacevtskega inženirstva, ki trenutno dela kot samostojna tehnologinja v novomeškem podjetju Krka in je bila ena od desetih nominirank za inženirko leta 2024, ki so s svojim delom in osebnostjo zgled in navdih mlajšim generacijam deklet. To je bil sedmi izbor, ki poteka v okviru projekta Inženirke in inženirji bomo!, naziv pa je prejela Rebeka Kropivšek Leskovar, magistrica informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter razvojna inženirka v skupini Interblock.

Staša Velcl pravi, da ji delo v Krki ponuja odlične priložnosti za strokovni razvoj in napredovanje. (Foto: Krka)

Staša pove, da je bila prijetno presenečena in počaščena, da se je uvrstila med deset finalistk. To vidi kot potrditev svojega dosedanjega dela in priložnost, da mladim pokaže, da je inženirstvo zanimiva in perspektivna pot. »Nikoli nisem razmišljala o tem, da bi bil inženirski poklic povezan s spolom. Če opravljaš delo s zanimanjem in strokovnostjo, ni pomembno, ali si moški ali ženska. Res je, da je v mojem kolektivu več moških, vendar sem bila vedno sprejeta enakovredno in sem imela dobre izkušnje,« meni. »Dober inženir mora biti radoveden, analitičen in sposoben reševati kompleksne probleme. Poleg tehničnega znanja so ključne tudi prilagodljivost, sposobnost hitrega odločanja in komunikacijske veščine, saj delo zahteva tesno sodelovanje z različnimi ekipami in ljudmi.«

