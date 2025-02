dolenjska

FOTO: 29. razstava suhokranjskih dobrot

9.2.2025 | 13:30 | Besedilo in fotografije: S. M.

Žužemberk - Vsaka razstava, ki jo pripravijo pridne roke članic društva Kmečkih žena Suha krajina je edinstvena. In takšna je bila tudi 29. razstava suhokranjskih dobrot odprta na kulturni praznik v Žužemberku.

V Žužemberku so tudi še jutri na ogled suhokranjske dobrote. (Foto: S. Mirtič)

Tudi letošnja razstava, obogatena z izdelki vrtca Sonček, medičarskimi izdelki in vinsko kapljico suhokranjskih vinogradnikov, je nastala v želji po ohranjanju zgodovinskega spomina in prenašanju preteklosti na mlajše rodove. »Vse, ki pečemo, vemo, da je potrebno uporabiti kvalitetna živila, iz slabih nam težko uspe oblikovati in speči dobro pecivo in krušne izdelke. To vedno upoštevamo. Vsaka gospodinja ima neko svojo zamisel, kako priti do kvalitetnega rezultata, vsaka prisega na svoj recept. Pri tem se lahko tudi naučimo kaj novega, drugačnega,« je ob odprtju s kulturnim programom dejala predsednica Tadeja Lavrič in dodala, da bo članicam, ki letos praznujejo tridesetletni jubilej, uspelo tradicijo gotovo ohranjati tudi v prihodnje.

Z leve: župan Jože Papež, častna gostja poslanka Anja Bah Žibert in presednica društva kmečkih žena Tadeja Lavrič.

Članice društva in številne obiskovalce sta ob otvoritvi nagovorila tudi domači župan Jože Papež in častna gostja poslanka Državnega zbora Anja Bah Žibert. »Danes se poklanjamo dobrotam, pristnim okusom naše kulturne dediščine, ki jih članice ohranjajo skozi generacije. A ne le to, občudujemo tudi njihove ročne spretnosti in znanje. To je tisto kar šteje, samozavest in pogum za prihodnost. V času hitrega razvoja in modernizacije se moramo zavedati, da so prav tradicionalne veščine tisto, kar nas povezuje s preteklostjo in nam pomaga oblikovati našo prihodnost,« je poudarila.

Predstavili so se četrtošolci.

Številni obiskovalci so lahko občudovali krušne in izdelke domačih obrti iz kovačije Skubetovih, pletene košare Zupančičevih, kvačkana in pletena ročna dela, unikatne izdelke iz slame, s pesmijo, plesom in glasbo pa so odprtje obogatili žužemberški četrtošolci z mentoricama Alenko Pavlin in Andrejo Kocijančič ter pesnica Silva Mohorčič.

Razstava je danes odprta še do 16. ure in jutri, v ponedeljek, med 7.30 in 13. uro.

