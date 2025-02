dolenjska

Padec ameriškega bombnika: Počilo je in gorelo

8.2.2025 | 18:00 | M. Luzar

Jože Povšič predstavil podrobnosti o ameriškem vojaškem letalu, ki je strmoglavilo v drugi svetovni vojni – Robert Jones: Med partizani so se počutili varne – Leopold Borštnar se spominja

Mokronog - V vinski gorici Ostrvec, ki leži med naselji Rihpovec in Radna vas, je 20. decembra 1944 strmoglavil ameriški bombnik B-24 Liberator z vzdevkom Rosalie Mae. Jože Povšič iz Češnjic je vrsto let zbiral podatke o tem dogodku in se dokopal do presenetljivih podatkov. Kar je Povšič odkril, je pred dnevi predstavil na predavanju v Mokronogu.

Jože Povšič, Gregory Meier, Franc Glušič in Leopold Borštnar, očividec letalske nesreče (Foto: M. L.)

Ta mokronoški večer je bil nekako v znamenju ameriško-slovenskih vezi. Za živ stik je s prihodom na Povšičevo predstavitev poskrbel predstavnik ameriškega veleposlaništva v Sloveniji Gregory Meier, svetovalec za politične, gospodarske in komercialne zadeve. Župan občine Mokronog - Trebelno Franc Glušič je spomnil, da so Američani in Slovenci sodelovali v drugi svetovni vojni v zmagovitem boju proti Hitlerju, v sodobnosti pa državi povezuje dejstvo, da je prva dama ZDA iz Sevnice, je spomnil Franc Glušič.

Na Povšičevi predstavitvi je bil tudi eden izmed očividcev omenjene letalske nesreče, Leopold Borštnar iz vasi Škovec, ki nam je povedal, kako je doživel takratni dogodek.

