Lokalna skupnost za ravnateljico ni podprla domačinke

6.2.2025 | 08:40 | Besedilo in foto: L. Markelj

Šentjernej - Sinoči je na izredni seji Občinskega sveta občine Šentjernej zasedal občinski svet, ki je odločal le o eni točki – kateri od dveh preostalih kandidat za novo ravnateljico OŠ Šentjernej, Mateji Rožman ali mag. Tadeji Strmole, bodo namenili pozitivno mnenje, potem ko je od kandidature nepreklicno odstopil sedanji ravnatelj Aljoša Šip.

Mag. Tadeja Strmole je prejela 5 glasov občinskih svetnikov, večje, večinske podpore, pa je bila deležna v učiteljskem zboru - 63 glasov.

Svetniki so po predstavitvi obeh kandidatk in pestri razpravi odločili, da lokalna skupnost pozitivno mnenje nameni Mateji Rožman, zdaj pomočnici ravnateljice na OŠ Podbočje, ki je pred leti že ravnateljevala na OŠ Otočec, in ne domačinki mag. Tadeji Strmole, prof. biologije in gospodinjstva ter mag. biomedicinskih znanosti, ki na šentjernejski šoli uči že 25 let in je v tem mandatu tudi pomočnica ravnatelja Šipa. Za Rožmanovo je glasovalo 13 svetnikov, za Strmoletovo pa 5.

Lokalna skupnost tako ni spremenila svojega mnenja, ki ga mora podati za odločanje Svetu zavoda, ni pa zavezujoče, saj je že v prvem krogu podprla Matejo Rožman. Takrat je poleg Šipa kandidirala še Viktorija Rangus, ravno tako zaposlena na šentjernejski šoli, ki je ta hram učenosti vodila pred leti.

Mateja Rožman je znova dobila pozitivno mnenje občinskega sveta (13 glasov), v učiteljskem zboru pa je zanjo glasoval le eden.

Svet staršev bo zasedal in svoje mnenje kandidatkama izrekel prihodnji teden.

Mateja Rožman je povedala, da se je vnovič podala na razpis za ravnateljico šentjernejske šole, "ker ste v meni že prvič prepoznali dobro kandidatko. Vsem sem hvaležna za podporo."

Tadeja Strmole 63 glasov učiteljskega zbora

Je pa včeraj popoldne pred občinsko sejo zasedal tudi učiteljski zbor in odločil drugače – Tadeja Strmole je pri njih dobila ogromno podporo, saj – kot je povedala tudi sama na predstavitvi – je tam zanjo glasovalo 63 učiteljev kolegov, le eden je glas namenil Mateji Rožman. »To je večinska podpore, ki je v našem kolektivu že leta ni bil deležen noben kandidat,« je dejala Strmoletova.

Zakaj šele v drugem krogu?

Tadeja Strmole na predstavitvi na občinski seji.

Na občinski seji, na kateri sta se predstavili obe kandidatki za ravnateljico, obema pa so svetniki zastavili kar nekaj zanimivih vprašanj, je mnoge najbolj zanimalo, zakaj se Tadeja Strmole ni javila že na prvi razpis, ampak je to odločitev sprejela šele sedaj.

»Ravnatelj je moj ožji sodelavec in vedela sem, da si želi ostati na tem mestu. Pred 12 leti sem že kandidirala proti aktualni ravnateljici in dobili smo vojno v kolektivu, česar jaz osebno ne želim doživeti nikoli – tega ne želim več ne sebi ne sodelavcem ne šoli. V drugem krogu so se karte na novo zamešale in menim, da če bi bil kdo prvih dveh kandidatov takšna dodana vrednost za OŠ Šentjernej, bi zmagal že v prvem krogu,« je Tadeja Strmole odgovorila na vprašanje.

Mateja Rožman na včerajšnji izredni seji v Šentjerneju.

Spomnimo – Svet zavoda je prvem krogu največ, 5 glasov, namenil Mateji Rožman, ki ji je za izvolitev zmanjkal le en glas, Aljoša Šip je prejel 4 glasove.

Nekatere svetnike je skrbelo tudi, ali so se stare zamere in razklanost v kolektivu res popravili, spet drugi so ugibali, kakšna »kuhinja« se dogajala na šoli, da je nepričakovano nepreklicno od kandidature odstopil sedanji ravnatelj, na seji je bilo slišati namigovanja, da so bili pritiski z občine oz. od lokalne skupnosti, pa da naj ima prednost domačinka itd.

»Obe kandidatki sta zelo solidni in tega sem vesel. Upam, da bo v drugem krogu ena izvoljena in bo nastopila svoje mesto. Kdor bo izvoljen, bo imel na naši strani vso podporo, kot je bilo tudi doslej,« je poudaril prvi mož šentjernejske občine Jože Simončič.

