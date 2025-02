dolenjska

Šip nepreklicno odstopil od kandidature

5.2.2025 | 09:30 | L. Markelj

Šentjernej - Pri izbiri novega ravnatelja OŠ Šentjernej je vedno pestro, pa tudi tokrat ni nič drugače. Ponovil se je razpis, ker – kot smo že poročali - v prvem krogu nobeden od dveh kandidatov z največ glasovi, ne Mateja Rožman ne Aljoša Šip, ni dobil potrebne večine.

Sedanji ravnatelj OŠ Šentjernej Aljoša Šip je te dni nepreklicno odstopil od kandidature za nov ravnateljski mandat. (Foto: L. M.)

A pojavila se je nova kandidatka, dosedanja desna roka ravnatelja in domačinka Tadeja Strmole, ki je pred leti tudi že kandidirala za to mesto.

Kaj vse se je dogajalo v ozadju te dni, ne vemo (no, nekaj morda razkrije Šip v intervjuju za naš časopis, ki bo jutri na voljo za branje), a dejstvo je, da je dosedanji ravnatelj nepreklicno odstopil od kandidature in vse zelo presenetil. Ali pa tudi ne.

In kaj se je zgodilo, da si je ravnatelj, ki je kandidiral tudi na drugem razpisu, kar naenkrat premislili in nepreklicno odstopil?

Pri šoli občina Šentjernej sedaj gradi novo športno dvorano. (Foto: L. M.)

»Imam načela, v katera trdno verjamem in se jih tudi kot ravnatelj poskušam držati: odkritost, poštenost, strokovnost in integriteta pri tem, kar počnem. Moj cilj je bil že v prvem poskusu jasen – iti v nov mandat in nadaljevati zastavljeno delo. Šola je dobra, s številnimi srčnimi in predanimi kolegi, ki jih ni bilo težko podpirati. Na kadrovskem in poslovnem področju zapuščam šolo v zelo dobri kondiciji, zato si doseženo v prvem mandatu, ki je bil izjemno zahteven, poln izjemnih dogodkov, kriz in spremenjenih odnosov v ožjem in širšem okolju, štejem za uspeh – moj uspeh in uspeh sodelavcev,« pravi Aljoša Šip in dodaja, ne bo šel lahko iz Šentjerneja, »ker vem, koliko truda in dela je bilo vloženega. Končalo se je tako, kot se je že z mojimi predhodniki, zato se zaradi ozadij, na katera nimam vpliva, ne obremenjujem več.«

Danes zvečer bodo občinski svetniki na izredni seji OS podali svoje mnenje o obeh kandidatkah: Mateji Rožman in Tadeji Strmole, ki se bosta najprej predstavili s svojo vizijo OŠ Šentjernej.

Odhajajoči ravnatelj, ki na tem mestu ostaja še do 14. marca, pravi, da še ne ve, kako naprej.

Težko odhaja iz Šentjerneja

Iz Šentjerneja Šip ne odhaja z lahkim srcem. (Foto: L. M.)

»Nisem imel »plana B«, nisem sedel na dveh stolih, fokus je bil na naši šoli. Najprej se moram temeljito odpočiti, poskrbeti za kar malo načeto zdravje ter se posvetiti najbližjim. Vsekakor me je delo v Šentjerneju posebej zaznamovalo ne samo poklicno, ampak tudi osebnostno. Znam in zmorem marsikaj, izkušenj iz različnih področij imam veliko, zato me prihodnosti ni strah,« pravi Aljoša Šip.

Odkrito pove, da se bo zelo težko poslovil od sodelavcev, učencev, staršev ter lokalnega okolja, »hkrati pa se veselim novih izzivov, za katere verjamem, da so v življenju potrebni in nujni. Kolebam med podjetništvom, športom in seveda šolstvom. Sicer pa življenje vedno prinaša veliko izzivov in priložnosti, ki jih človek ne more vedno predvideti in načrtovati, zato upam, da jih bom znal zgrabiti, ko se mi ponudijo. Vsekakor pa – vse dobro, Šentjernej, šola, starši, sodelavci, učenci ter vse skupine ter posamezniki z iskrenimi in poštenimi nameni.«

Več o okoliščinah in razlogih za odstop Aljoše Šipa si lahko preberete v intervjuju v jutrišnjem tiskanem Dolenjskem listu.

