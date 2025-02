gospodarstvo

Gostje se na Domačiji Šeruga počutijo kot doma

5.2.2025 | 19:30 | M. Žnidaršič

Domačiji Šeruga prvi znak turistična kmetija s ponudbo za boljše počutje – Družina se s srcem predaja delu z gosti – V ospredju nastanitvena dejavnost – Hrano pridelajo na kmetiji, imajo tudi postrvi iz svojega potoka – Letošnja novost bazen

Sela pri Ratežu - Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije je obudila nagrajevanje turističnih kmetij, potem ko je prenovila pravilnik o podeljevanju znaka za specializirano ponudbo na njih. Kmetije se lahko za znak specializirane ponudbe potegujejo v sedmih kategorijah, med prvimi tremi prejemnicami pa je bila tudi Domačija Šeruga s Sel pri Ratežu, ki je kot prva v Sloveniji prejela znak turistična kmetija s ponudbo za boljše počutje.

Za Domačijo Šeruga skrbijo Eva Šeruga (na sliki), njena mama Lili, oče Slavko in brat Rok. (Foto: M. Ž.)

»Vodilo našega dela je, da se pri nas gostje počutijo kot doma. Pravzaprav jih dejansko spustimo v svoj dom, saj zanje in za njihovo dobro počutje z roko v roki srbita dve generaciji naše družine, vedno smo tu z njimi in za njih. Smo mini ekipa, ki želi narediti maksimalne stvari,« poudari Eva Šeruga, ki z bratom Rokom nadaljuje vizijo in delo očeta Slavka in mame Lili, ki sta pred več kot tremi desetletji odprla vrata domačije v idilični, neokrnjeni naravi ob Rateškem potoku prvim gostom in sta še vedno močno vpeta v kmetijo. »Starši so postavili trdne in odlične temelje naše turistične kmetije, ki smo jo pred časom preimenovali v Domačijo Šeruga. Svojo dejavnost vseskozi nadgrajujemo, saj se tudi turizem zelo spreminja in postaja vse bolj butičen. Gostje od nas pričakujejo popolno uslugo in mi se trudimo, da jim to tudi damo,« poudari in doda, da so pred časom opustili gostinsko dejavnost za zunanje goste in se povsem posvetili nastanitvenemu turizmu.

Da so pridobili znak, so morali izpolnjevati kar lepo število pogojev, med njimi so uporaba naravnih materialov in obnovljivih virov energije, zdrava, polnovredna prehrana, mirna lokacija, trajnostni odnos do okolja, prostor za telovadbo itd. Sicer imajo že leta najvišjo kategorijo za nastanitvene zmogljivosti, štiri jabolka, leta 2001 so bili sprejeti v evropsko mrežo Hiš s tradicijo, prav tako se ponašajo s certifikatom Slovenia green accomodation, so v pridobivanju znaka hotel zero waste in še kaj bi se našlo.

OD NJIVE DO KROŽNIKA

Na ekološko usmerjeni kmetiji pridelajo praktično vse, kar potrebujejo, tako da so samooskrbni. Imajo svojo zelenjavo, mleko, jajca, najrazličnejše sadje, tudi jagodičevje s sadnega vrta, vino, začimbe in zelišča, posebnost so postrvi iz lastnega potoka, tudi živali hranijo z doma posejanimi poljščinami, tako da je kakovost mesa višja. »Delamo domače sokove – jabolčnega, hruškovega, breskovega, bezgovega, korenčkovega, metinega, iz redeče pese in jabolk, malinovec, marmelade pa tudi različne čaje,« našteva Eva, ki skrbi za turistični del domačije in za kulinarične dobrote, medtem ko Rok vodi kmetijo in vse naložbe, skrbi za sadovnjake in vinograd.

»Jedi prilagajamo sezoni, gostom pa ponujamo zajtrk in večerjo. Včasih, ko ne vem, kaj bi skuhala za večerjo, se odpravim na vrt in pogledam naokoli, kaj imamo, in tako ideje pridejo kar same. Naša kulinarika je tradicionalna, a prilagojena današnjemu času. Tako temelji na zelenjavnih jedeh, meso je že bolj priloga, pripravljamo pa tudi vegetarijanske in veganske jedi, prilagodimo se tudi dietam. Pri kuhinji je zelo pomembno, da se ne varčuje s sestavinami,« niza Eva. Pri njih tako res velja načelo od njive do krožnika.

Na domačiji imajo 12 sob in apartma v nekdanji kašči, prenovljeni leta 2014, skupno do 28 ležišč, stavbe pa so tipične za dolenjsko podeželje. »Glavna sezona traja od aprila do konca jesenskih počitnic, v preostalih mesecih so konci tedna vedno polni, med tednom pa imamo predvsem poslovne goste. Veliko je gostov, ki se vračajo, neka družina je bila pri nas že šestnajstkrat, večino zmogljivosti pa prodamo po spletu, na Bookingu imajo denimo oceno 9,8,« pove Eva, mama Lili Šeruga pa doda, da je tujih turistov okoli 60 odstotkov. »Prihajajo tudi iz najbolj oddaljenih kotičkov sveta. Gostili smo že goste iz Tasmanije, Singapurja, Južne Afrike, z Aljaske. V pokoronskem času se je delež domačih gostov povečal in lahko rečem, da so slovenski gostje najboljši.«

V velnesu imajo turško in finsko savno, manjši sprostitveni bazen, zunanjo teraso in prostor za sproščanje. (Foto: Domačija Šeruga)

Z majem bo na voljo tudi bazen, sicer so želeli naravnega, a jim zaradi omejitev območja ni uspelo, bo pa vseeno narejen na naravi prijazen način ter obkrožen z zelenjem in skalami. »Zelo priljubljeni so tudi naš velnes s savno in masaže, ki jih obiskujejo tudi zunanji gostje. Sodelujemo in povezujemo pa se tudi z drugimi ponudniki storitev,« je zadovoljna Eva Šeruga.

