Plamenke in Klapa Semikantá

4.2.2025 | 13:30 | L. Markelj, foto: FB

Škocjan - V Kulturnem centru Škocjan je bilo konec tedna mogoče uživati v zvokih dalmatinske in istrske glasbe. Klapa Semikantá, ki je nastala leta 2011 v slovenski Istri, in gostje, Pevska skupina Plamen iz Škocjana, so pričarali večer, poln nostalgije in nepozabnih melodij, ki so segle do srca.

Klapa Semikanta in pevska skupina Plamen sta konec tedna poskrbela za čudovit glasbeni večer v Kulturnem centru Škocjan.

Klapa je zapela nekaj lastnih, nekaj dalmatinski in nekaj istrskih pesmi. Plamenke povedo, da je do sodelovanje s klapo prišlo prvič, in sicer na povabilo organizatorja Pouhna luna Mitja Kovačič s.p. Na dogodku so se pevke predstavile z dvema slovenskima popevkama, sta pa obe zasedbi tudi združili moči. Številno občinstvo je uživalo še posebej ob poslušanju priljubljene pesmi Šavrinke.

Skupen nastop na odru kulturnega centra

Po koncertu, ko se je druženje nadaljevalo v predverju dvorane, so pevci še zapeli nekaj pesmi, pridružili pa so se jim tudi obiskovalci.

