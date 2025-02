družabno

Predsednik med princesama

4.2.2025 | 19:30 | Tekst: Mojca Žnidaršič

Foto: Helena Murgelj

V vinskih goricah Grčevja in Trške gore je bilo nedavno nadvse živahno, saj je Turistično društvo Otočec pripravilo že 29. pohod S cvičkom med vinogradi. Med postojankami, na katerih so gostoljubno postregli pohodnike, je bil tudi lično urejen društveni kozolec dejavnega Društva vinogradnikov Grčevje, ki ga že vrsto let vodi neutrudni Jože Kocjan (na fotografiji v sredini). Tam je pri degustaciji vin grčevskih vinogradnikov pomagala tudi 20. cvičkova princesa in 24. vinska kraljica Slovenije Ana Pavlin (levo), tudi sama članica omenjenega društva in navdušena vinogradnica. Z veseljem se je pri njih ustavila tudi aktualna, 25. cvičkova princesa Blažka Ilovar (desno). Tokrat je bila v vlogi pohodnice.

