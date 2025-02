kronika

Ukradli za tisoč evrov zamrznjenega mesa

4.2.2025 | 11:15 | M. K.

V noči na ponedeljek je na območju Potovega Vrha neznanec vlomil v kletne prostore stanovanjske hiše in iz zamrzovalne skrinje ukradel meso. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 1.000 evrov, so danes sporočili s PU Novo mesto.

Ukradli akumulatorja

Na parkirnem prostoru podjetja v Novem mestu je med 31. 1. in 3. 2. nekdo iz tovornega vozila ukradel dva akumulatorja.

Z BMW-jem prehiter na avtocesti

Včeraj nekaj pred 10. uro so policisti na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila BMW serija 5, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 205 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 75 km/h. 38-letnemu vozniku so izdali plačilni nalog v višini 1.200 evrov in izrekli devet kazenskih točk.

En BMW je bil torej prehiter, drugi pa je včeraj popoldne na avtocesti zgorel. O tem smo poročali že v sinočnji črni kroniki, s fotografijami PGE Krško, tole pa je slika gorečega avtomobila z FB PKD.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Obrežje, Dobova, Rakovec, Slovenska vas)včeraj prijeli devet državljanov Kitajske, sedem državljanov Turčije in Bangladeša, šest iz Sirije, dva državljana Indije in državljana Pakistana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 56. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 167 klicev. Obravnavali so deset prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in v Brežicah zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi šestih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj grožnje, goljufije, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi požarov in nedovoljenih prehodov državne meje.

