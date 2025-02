kronika

Ob Kolpi našli truplo; gorelo na Trdinovi v Šentjerneju; trčil v policiste

3.2.2025 | 13:35 | M. K.

Včeraj nekaj po 15. uri so našli truplo na obrežju reke Kolpe pri Pobrežju. Gasilci so nudili pomoč pri prenosu trupla. Po prvih ocenah zdravnika na kraju na truplu, ki je bilo v vodi že dlje časa, ni bilo vidnih znakov nasilja. O najdbi je bila obveščena preiskovalna sodnica, ki je odredila sodno obdukcijo, na podlagi katere bo znan vzrok smrti. Policisti in kriminalisti vse okoliščine še preiskujejo in ugotavljajo identiteto pokojnega. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Požar

Včeraj okoli 5. ure je zagorel pomožni objekt v naselju Trdinova cesta na območju Šentjerneja. Požar so gasilci omejili in pogasili, ogenj pa se je s pomožnega razširil na ostrešje stanovanjskega objekta. Okoliščine in vzrok za nastanek požara policisti in kriminalisti še preiskujejo. O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.

Trčil v peško

V petek nekaj po 9. uri se je zgodila prometna nesreča na območju Košenic v Novem mestu. Policisti PP Novo mesto so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 67-letni voznik osebnega avtomobila zaradi nepravilnega premika z vozilom trčil v peško, ki je bila v bližini vozila. Lažje poškodovano 61-letno peško so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče bodo policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Trčil v službeno vozilo policije

Policisti PP Krško so v petek okoli 13.30 na območju Mrtvic ustavljali voznika osebnega avtomobila Renault clio, na katerem ni bilo registrskih tablic. 21-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v službeno vozilo policije. V nesreči ni bil nihče poškodovan, policisti pa so še ugotovili, da je vozil neregistriran in nezavarovan avtomobil. Renault clio so zasegli in zaradi številnih kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Povzročitelj nesreče pod vplivom drog

O prometni nesreči z udeležbo dveh vozil v Zabrdju na območju PP Trebnje so bili policisti obveščeni v petek nekaj po 15. uri. Policisti PP Trebnje so ugotovili, da je za trčenje odgovoren 34-letni voznik osebnega avtomobila, ki je odvzel prednost in trčil v delovno vozilo, ki ga je vozil 23-letni voznik. V nesreči ni bil nihče poškodovan. Policisti so povzročitelju nesreče zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog odredili hitri test, ki je potrdil prisotnost opijatov in benzodiazepinov. Kršitelju so odredili tudi strokovni pregled, ki ga je odklonil. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Povzročitelja nesreč pod vplivom alkohola

V petek okoli osmih zvečer se je zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh vozil v Metliki. 55-letni voznik osebnega avtomobila je zaradi nepravilnega vključevanja na prednostno cesto trčil v avtomobil, ki ga je po prednostni cesti pravilno pripeljal 41-letni voznik. Policisti so ugotovili, da je povzročitelj vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 0,65 miligrama alkohola (1,4 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo, mu izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

V soboto nekaj po 19. uri se je prometna nesreča zgodila v Cundrovcu na območju Brežic. Policisti so ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila Volkswagen polo zaradi vožnje po levi strani vozišča izgubil oblast nad vozilom in trčil v kombi, ki ga je vozil 41-letni voznik. Povzročitelj je po nesreči nadaljeval z vožnjo, vendar so ga policisti izsledili. 48-letnik je imel v litru izdihanega zraka 0,62 miligrama alkohola (1,3 g/kg). Oba udeleženca sta se v nesreči lažje poškodovala. Policisti okoliščine še preiskujejo in bodo zoper 48-letnega voznika podali kazensko ovadbo zaradi kaznivih dejanj nevarne vožnje v cestnem prometu in zapustitve poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči.

Vozil nezanesjivo, pihal ni

Med kontrolo prometa v naselju Ob Težki Vodi so policisti PP Novo mesto v soboto okoli 21.30 zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Renault clio. 39-letnemu kršitelju so zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus, ki ga je odklonil. Odvzeli so mu prostost, ga odpeljali v prostore za pridržanje in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Vozil z 2,4 promila alkohola

Sevniški policisti so na območju Sevnice v noči na nedeljo zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Volkswagen golf. 54-letniku so zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 1,14 miligrama alkohola (2,4 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenja, ga odpeljali v prostore za pridržanje in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomi in tatvine

Na območju Ragovega v Novem mestu je med 30. 1. in 31. 1. nekdo vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo in ukradel dve motorni žagi, moped Rog automatic, vojaški bajonet in jopič. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 4.000 evrov.

V Šmihelu v Novem mestu je med 24. 1. in 29. 1. neznanec skozi vrata vlomil v hišo in ukradel zlat nakit. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 900 evrov škode.

Na parkirnem prostoru pokopališča v Šentrupertu je v petek zvečer nekdo izkoristil krajšo odsotnost oškodovanke, vlomil v osebni avtomobil in iz denarnice izmaknil denar in bančno kartico.

V naselju Brege na območju Krškega je med 29. 1. in 30. 1. neznanec vlomil v nenaseljeno hišo. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Na območju Semiča so med 25. 1. in 1. 2. neznanci vlomili v tri počitniške hiše in ukradli električne vodnike in živila. Z vlomi in tatvinami so povzročili za okoli 600 evrov škode.

Iz kleti stanovanjskega bloka na Pavčkovi ulici c Novem mestu je med 28. 1. in 2. 2. neznanec ukradel baterijsko in ročno orodje v vrednosti okoli 2.000 evrov.

Včeraj med 17. in 17. 15 je na parkirnem prostoru v Brežicah nekdo izkoristil krajšo odsotnost lastnice in vlomil v osebni avtomobil. Iz vozila je ukradel torbico z dokumenti, denarjem, bančno kartico in mobilnim telefonom. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

Na parkirnem prostoru na Ulici Pije in Pina Mlakarja v Novem mestu je 2. 2. med 17. in 20. uro nekdo vlomil v osebni avtomobil in ukradel torbo s prenosnim računalnikom, dokumenti in denarjem. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 2.000 evrov.

Prijeli tatico

Krške policiste so v soboto nekaj pred 15. uro poklicali na pomoč iz prodajalne v Leskovcu pri Krškem, kjer je ženska ukradla več predmetov in poskušala pobegniti. V bližini so izsledili in prijeli 27-letno tatico, ji zasegli ukradene predmete in vrnili osebju prodajalne. Ovadili jo bodo zaradi kaznivega dejanja tatvine. Zaradi nedostojnega vedenja do osebja ji bodo izdali tudi plačilni nalog zaradi kršitve javnega reda in miru.

Pijan razgrajal v gostilni

Policiste PP Novo mesto so v petek nekaj pred 12. uro poklicali na pomoč iz gostinskega lokala v Novem mestu, kjer je pijan kršitelj nadlegoval osebje in motil javni red in mir. 54-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval opozoril in ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.

Prijeli tihotapca in ilegalne migrante

Policisti PP Brežice so v petek okoli 14.30 na območju Kapel ustavili voznika osebnega avtomobila Lexus poljskih registrskih oznak. 29-letni državljan Ukrajine je prevažal sedem državljanov Afganistana in državljana Egipta, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Ukrajincu so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Zaseženi Lexus (Foto: PPIU PU NM)

Policisti so poleg tega med 31. 1. in 3. 2. 2025 na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Loče, Rakovec, Veliki Obrež, Obrežje, Mostec) prijeli 23 državljanov Bangladeša, 22 Afganistana, 14 Indije, 12 Maroka, osem Turčije, štiri državljane Pakistana in Egipta, dva državljana Sierra Leoneja, Irana in Nepala in po enega državljana Kuvajta, Alžirije, Gvineje, Somalije, Rusije, Tunizije in Sirije. Na območju PP Krško so prijeli državljana Maroka in Palestine in na območju Sevnice državljana Maroka.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 31. 1. in 3. 2. 2025 posredovali v 167. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 501 klic. Obravnavali so tri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 20 nesreč z gmotno škodo. Pridržali so dva voznika, ki sta vozila pod vplivom alkohola, in zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 32, kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in v Novem mestu kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilništva, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi utopitve, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev, sprožitev signalno varnostnih naprav, iskanja pogrešanih oseb, požarov in nedovoljenih prehodov državne meje.

