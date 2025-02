družabno

Slakonja po zmagi navdušuje še z novo evrovizijsko parodijo

3.2.2025 | 14:20 | K. M.

Klemen Slakonja je v posebnem videoposnetku posnel imitacije vseh evrovizijskih zmagovalcev v tem tisočletju in v trenutku navdušil.

Igralec, imitator, voditelj in pevec Klemen Slakonja nas bo maja predstavljal na letošnji Evroviziji v švicarskem Baslu. Manj kot 24 ur po zmagi na odru Eme pa je javnosti predstavil še en projekt, ki ga je naslovil Poustvarjanje VSEH zmagovalcev Evrovizije (2000–2025) | Ultimativni evrovizijski izziv Klemena Slakonje. Gre za parodijo oziroma imitacijo vseh evrovizijskih zmagovalcev v tem tisočletju. Na koncu videoposnetka pa vas čaka tudi posebno presenečenje.

Klemen Slakonja kot Conchita Wurz (Foto: zajem zaslonske slike)

Kot sem pred leti ustvaril "25 let EME", bo zdaj "25 let zmagovalcev Evrovizije v tem tisočletju". Z ekipo smo štiri dni lastni produkciji snemali v studiu, v upanju, da mi bo uspelo zmagati. Seveda je bilo to tudi tveganje, saj nikoli ne veš, kaj se zgodi na takšnih tekmovanjih. Energija na snemanju je bila neverjetna," nam je zaupal Klemen in razkril tudi več o snemanju imitacij.

"Ekipa je delala neprekinjeno, snemanje smo začeli ob 6. uri zjutraj in končali ob 23. uri zvečer, zadnji dan pa smo snemali celo do štirih zjutraj. Naslednji dan sem moral na prvo srečanje z novinarji ter na snemanje razglednic in disco sobe. Nato sem moral še stisniti zobe in iti na predstavo v Koper," nam je ustvarjanju videa, v katerem se Klemen tako vizualno kot vokalno preobrazi v vse zadnje zmagovalce, povedal letošnji slovenski predstavnik na Evroviziji.

Celoten intervju s Klemnom najdete TUKAJ.

Slakonja je pred leti že navdušil s številnimi glasbenimi imitacijami ali parodijami. Poleg že omenjene '25 let EME', so največ pozornosti, tudi mednarodne, požele imitacije Putin, Putout, Melania Trump, Dragon, Dragone o Goranu Dragiću in druge.

‹ nazaj