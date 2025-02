dolenjska

Znana podoba regionalnega središča za zaščito, reševanje in pomoč

3.2.2025 | 12:30 | M. K.

Novo mesto - Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije je zaključila arhitekturni natečaj za novo Regionalno središče za zaščito, reševanje in pomoč Novo mesto (RSZRP), ki bo tudi bodoči dom novomeških poklicnih gasilcev ter številnih drugih regijskih organizacij in služb na področju zaščite in reševanja, na svoji spletni strani poroča MO Novo mesto.

Vizualizacija: MONM

Arhitekturna rešitev načrtovanega objekta ob vojašnici v Bršljinu omogoča najkvalitetnejšo ureditev zunanjih površin, saj predvideva tudi obračališče za tovorna vozila, vsi prostori pa so zasnovani nadvse funkcionalno za uporabnike in obiskovalce, pravijo na rotovžu.

Z izgradnjo središča za zaščito, reševanje in pomoč bodo v občini in regiji zagotovljene ustrezne prostorske kapacitete in kakovostnejši pogoji za izvajanje ukrepov zaščite in reševanja za primere naravnih in drugih nesreč, s čimer bomo prispevali k večji varnosti prebivalcev in njihovega premoženja. ''Za čimprejšnjo realizacijo projekta moramo sicer v sodelovanju z Upravo za zaščito in reševanje RS še pridobiti ustrezna finančna sredstva,'' so še zapisali na MO Novo mesto.

