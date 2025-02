novice

Tedenski horoskop: zdaj imate možnost, da predelate preteklost

3.2.2025 | 10:30 | Tadej Šink, horarni astrolog, 041 428 966

Odkriti svojo moč in se zavedati, da vse, kar se zgodi, prinaša nekakšno popolnost, je darilo življenja.

Vsak na tem svetu ima pravice in dolžnosti, ki jih lahko sprejme najprej pri sebi in potem tudi širše, v skupinskem delu. Skupinska dinamika daje zelo jasno sliko, ali je nekdo na pravi poti ali pa bi moral še kaj spremeniti.

Včasih se zgodijo tudi preobrati, hitre in drzne spremembe, ki jih ni lahko sprejeti, toda to mora prej ali slej doseči vsak. Pri tem mnogim pomagajo duhovne vrednote, ki v osnovi učijo sprejemanja, brezpogojne ljubezni, odpuščanja in sodelovanja.

Ta teden imate priložnost predelati nekaj iz preteklosti; da se poglobite vase in najdete zaupanje za nadaljevanje. Čas prinaša tudi kreativnost v pisanju ali risanju občutkov ter prebiranju poezije ali knjige, ki vam je všeč.

Vzemite si dovolj časa za razmišljanje in najdite ravnovesje, to je ena od poti do srca.

Oven

Ljubezen: V torek in sredo boste bolj dinamični in ključno bo, da se boste pogovorili in našli ravnovesje. Vir energije bo svetlo modra barva. Magnetično energijo vam bo Venera podarila konec tedna, ko se bodo vrstili preobrati. Slediti sebi bo darilo življenja.

Denar: Opraviti bo treba analizo, kaj sodi v ospredje, in v pomoč vam bodo sodelavci. Rdeča nit bodo tudi nova znanja in sodelovanja; stopili boste korak naprej. Dogajanje bo v skladu s pričakovanji in pri denarju vam bo naklonjen torek.

Zdravje: Odprle se vam bodo nove poti in spoznali boste, kam je modro vlagati energijo ter kaj ste po drugi strani prerasli. Venera vam bo podarila ponos in Mars okrepil samozavest, kar prinaša srečo. Vseeno bo modro opraviti osebno bilanco, sledite glasu srca.



Bik

Ljubezen: Teden bo v znamenju prijetnih preobratov; ljudje bodo vaše ogledalo, v zraku pa bo tudi veliko romantike. Odlikovala vas bo drzna energija in tako se bodo zgodili dinamični preobrati. Plesali boste po taktu srčnega izvoljenca, kar bo precej zabavno.

Denar: Odgovorno se boste lotili tudi tistih projektov, za katere prej ni bilo časa, in v ospredju bo preudarnost. Pozitivne misli vam bodo vlile poguma in tako boste dobili dobre ideje. Nekaj boste trdno sklenili glede denarja; naj vas vodi previdnost.

Zdravje: Glede na zvezdne namige bo ključno, da si vzamete čas zase in predelate nekaj, kar vas bremeni. Dogajanje bo vam v prid in Venera vam bo pomagala razumeti širšo sliko. Sprostili vas bodo umetnost, glasba in duhovna znanja. Vir energije bo svetlo modra barva.



Dvojčka

Ljubezen: Spremljala vas bo tiha sreča, načrti se bodo uresničevali. Skozi pogovor boste spoznali, kaj morate spremeniti in kaj sprejeti. Dodatne podpore ljubljene osebe boste deležni v sredo in petek, ko bo več priložnost za romantiko in skladnost.

Denar: Komunikacija in retorika se vam bosta obrestovali do konca tedna, ko prejmete tudi spodbudne novice. Veliko boste na poti in med ljudmi, v petek bodo uspehi v skupinskem delu. Svoje misli boste morali usmeriti zelo ciljno in tako pride tudi uspeh.

Zdravje: Poglobili se boste v paleto informacij o zdravem življenju in korak za korakom izluščili nekaj zase. Narava bo okrepila vašo notranjo moč in kreativno energijo. Ob čaju se boste pogovorili z nekom, ki mu zaupate, in to vam bo okrepilo samozavest.



Rak

Ljubezen: Srčni izvoljenec bo vaše ogledalo in z njegovo pomočjo sledi napredek na osebni ravni. Pod črto, čaka vas teden romantike, a kljub vsemu boste morali sebe postaviti na prvo mesto. Barva tedna bo bela, prinaša harmonične misli in varnost.

Denar: Dogovori, sodelovanja in odgovornost bodo prinesli pozitivne preobrate. Mars vam bo podaril pozitivne misli in plodna sodelovanja, res pa je, da boste morali razčistiti nekaj iz preteklosti. Usvojiti morate neko posebno znanje in v četrtek boste stopili v ospredje. Zdravje: Po intuiciji se boste odločili, kam vlagati energijo in do katere mere si postaviti osebne meje. Dogodki se bodo odvijali po pričakovanjih. Duhovna znanja vam bodo okrepila zaupanje; slediti morate svojim občutkom.



Lev

Ljubezen: Venera vam bo podarila srčnost in tako bodo besede precej preudarne in izbrane. Brezpogojna ljubezen vam bo dala magnetično energijo in povzročila pomembne premike. Retrogradni Mars vam bo pomagal razumeti dejanja iz preteklosti.

Denar: Rdeča nit bodo odnosi in sodelovanja, kljub vsemu bo treba sprejeti omejitve. Venera bo prinesla tudi nekaj dobrih rešitev in v pomoč vam bodo drugi ljudje. V petek boste dobili neko poslovno idejo, ki vam bo prinesla dodatno motivacijo in notranjo moč.

Zdravje: Popaziti boste morali na svojo fizično energijo in telesu v naravni obliki dodajati vitamine. Odprite svoje srce za nova znanja in tako naredite pomemben korak naprej. Izgubljeno energijo si lahko povrnete v naravi in ob aktivnostih na prostem.



Devica

Ljubezen: Srčni izvoljenec vam bo v podporo zlasti konec tedna, Merkur vam bo podaril ravnovesje in prave besede. Kocke usode se bodo zavrtele v vašo korist in krepila se bo vaša moč. Ključna beseda bo brezpogojna ljubezen in spremljala vas bo sreča.

Denar: Na delovnem mestu se boste znali pogovoriti, to bo čas napredka in dobrih iztočnic. Denarno se bodo zadeve odvijale v vašo korist in opravili boste osebno bilanco. Kocke usode vam bodo precej naklonjene v sredo in petek, prihajajo harmonični preobrati.

Zdravje: Sodeč po zvezdnih namigih boste predelali nekaj iz preteklosti in upravičeno boste ponosni nase. Res je, da boste imeli mnogo obveznosti, toda kljub vsemu si boste morali vzeti čas zase. Tišina vam bo prinesla ravnovesje in duhovni napredek.



Tehtnica

Ljubezen: Pogovori bodo ključ do vrednot, seveda pa bo diplomacija daleč v ospredju. V četrtek in petek boste energetsko nekoliko bolj občutljivi; sledite svojim občutkom. Plodna dneva za napredek bosta torek in četrtek.

Denar: Na delovnem mestu se vam obetajo nove poti in ugodne povezave, ki prinašajo dobre odnose in sodelovanja. Naredili boste načrt, kaj lahko spremenite in kaj bi bilo dobro nadgraditi. Svoje mnenje boste povedali na diplomatski način, kar bo velik plus.

Zdravje: Barve vam bodo prinesle kreativnost in čas bo, da najdete dodatno energijo in spodbudo. Ključno bo, da se boste postavili na prvo mesto in sprejeli tudi nekaj dinamičnih rešitev. Pridobili boste informacije, ki vam bodo v ponos in oporo.



Škorpijon

Ljubezen: Srčni izvoljenec vam bo ponudil priložnost za osebno rast in v ospredju bo prilagajanje. Resnica je, da boste morali v globini srca narediti prostor za ljubezen. Spoznali boste svojo drznost in okrepili vero v brezpogojno ljubezen. Zadeve se bodo odvijale po pričakovanjih.

Denar: Vaši nasveti bodo nekaj dragocenega in to bodo mnogi znali ceniti. Po zvezdnih namigih vam bo Venera zelo naklonjena v pogledu denarja in pridobili boste dobre informacije. Iz preteklosti boste znali izluščiti nekaj dobrih iztočnic za napredek v sedanjosti.

Zdravje: Vzemite si čas za veselje in predelajte nekaj, kar vas bremeni že nekaj časa. Po intuiciji se boste lahko odločili, kaj morate spremeniti in kam je modro vlagati energijo, da pridobite notranji mir in ravnovesje. Srečen dan bo sreda, barva dneva bo modra.



Strelec

Ljubezen: Venera prinaša paleto prijetnih trenutkov in sodelovanj v odnosu. Res je, da boste morali sprejeti nekaj omejitev, a sklenili boste nekaj, kar prinaša mnogo čarobnih preobratov. Od petka dalje boste plesali po taktu srčnega izvoljenca, kar bo precej zabavno.

Denar: Spremljala vas bo plodnost in to bo dobra popotnica za osebno srečo. Kreativna energija vam bo v pomoč pri poslovnih odločitvah, opravili boste nekakšno bilanco. Od srede boste več na poti in Merkur vam bo podaril nove ideje.

Zdravje: Življenje vam bo prineslo ugodnosti na osebni ravni in čas bo, da sledite svojim ciljem. Ključno bo, da boste znali na pravilen način povedati svoje mnenje, kajti to bo pogoj za ravnovesje. Čas bo namenjen tudi učenju in pridobivanju novih informacij.



Kozorog

Ljubezen: Mars vam bo pomagal do pravih besed in osebnega ravnovesja, skozi to boste sledili svojim občutkom. Modro bo, da se sprostite in sledite vrednotam, ki so vam v oporo. Primeren dan za pogovor bo sreda ali petek.

Denar: Naredite načrt, kaj sodi v ospredje, s tem najdete tudi spodbudo. V veliko pomoč vam bodo sodelavci, ki bodo imeli uporabne ideje. To vam bo dalo motivacijo in zagon za nove podvige, posledično se vam bo okrepila samozavest. Dan za denar bo petek.

Zdravje: Predelali boste nekaj omejitev in čas je, da prenehate biti tako strogi do sebe ali okolice. Ko boste stopili v ospredje, bodo vaše ideje postale lekcije ali darilo. Svoje mnenje boste povedali po temeljitem razmisleku, kar pomeni, da boste nagrajeni.



Vodnar

Ljubezen: Povsem od vas bo odvisno, kam boste usmerili energijo. Venera vam bo podarila magnetično energijo in tako vas bo spremljala sreča. Ugoden dan za pogovor bo sreda. Konec tedna bo pred vami več romantike in to bo polepšalo vajin odnos.

Denar: Opravili boste bilanco in ugotovili, kje je modro uvesti spremembe pri denarju. Saturn vam bo podaril določeno odgovornost in za dobro opravljeno delo boste nagrajeni. Sledili bodo preobrati. Srečen dan bo sreda, ko boste našli skladnost.

Zdravje: Pravi blagoslov bodo odkriti pogovori in osebna sreča. Sledite svojim notranjim smerokazom, kajti duhovna znanja prinesejo neko ravnovesje. V tem obdobju bo pravi blagoslov tudi tišina; skozi to najdete novo pot in sledijo harmonični preobrati.



Ribi

Ljubezen: Blesteli boste v sredo in petek, ko se bodo zadeve odvijale po pričakovani poti. Na drugi strani se boste po intuiciji odločili, kaj sodi v ospredje, in tako stopite korak naprej. Ta teden bodo namigi srčnega izvoljenca zelo poučni in zabavni. Sledite glasu srca.

Denar: Na delovnem mestu boste izvedeli več ugodnih novic in sledili bodo uspehi. Neko idejo boste nekomu zaupali in tako pridobili iztočnice za razvoj. Blesteli boste v pogledu denarja, to bo čas, ko se bodo stvari odvile v pričakovano smer.

Zdravje: Stvari, ki jih ne morete povedati na glas, si zapišite in tako vam bo mnogo lažje. Kreativna energija vam bo na eni strani podarila moč in vas po drugi strani dobesedno polepšala. Svetlo zelena barva bo prinesla ravnovesje in sledili boste svojim občutkom.

